„Azi a fost despre mama mea. Mama a împlinit 85 de ani. Nu îmi vine sa cred, dar știu că arată și este atât de bine pentru că are un spirit incredibil de vesel, optimist, cald, plin de iubire și generozitate. Toate astea o fac să fie tânără în interior ceea ce se reflecta si in exterior.

Și pentru că știu că cel mai frumos cadou pe care pot sa i-l fac este timpul petrecut împreună și călătoriile, m-am gândit să le îmbim. În plus, studiile spun că, dacă petreci mult timp cu mama ta, o vei avea mai mulți ani lângă tine. Așa că amandoua ne-am făcut un cadou, mai ales pentru că fericirea ei este fericirea mea!

Iar azi a fost extrem de fericită. Nu prea am facut poze…ne-am bucurat atât de tare de timpul petrecut împreună în care am creat multe amintiri pretențioase încât am uitat să ne pozăm”, a povestit Andreea Raicu în mediul online.

Ce condiții are Andreea Raicu pentru viitorul ei partener

Andreea Raicu a dezvăluit cum ar arăta nunta ei de vis. Fosta prezentatoare TV vrea să se căsătorească în secret, iar partenerul ei de viață trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru a fi cu ea.

Deși nu se grăbește să facă pasul spre altar, Andreea Raicu a mărturisit că încă visează la o poveste de dragoste autentică și la o familie.

În ceea ce privește viitorul partener, vedeta își dorește un bărbat asumat, prezent și implicat, subliniind că este mai importantă calitatea relației decât presiunea de a avea un partener doar pentru a bifa această etapă a vieții.

„La un bărbat îmi place cel mai mult prezența și asumarea. Nu aș mai accepta niciodată o relație cu un bărbat care nu e matur emoțional”, a spus Andreea Raicu la Pro TV.







