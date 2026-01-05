Motivul invocat de proprietar a fost că rezervarea a fost făcută direct, fără o agenție, relatează publicația Blic, parte a Grupului Ringier.

Damir și-a planificat vacanța de Anul Nou încă din vară, rezervând un apartament direct de la proprietar. Avansul reprezenta jumătate din costul total al sejurului de patru zile. Problemele grave de sănătate l-au determinat să anuleze rezervarea, dar spera să recupereze banii, având în vedere notificarea făcută cu mult timp înainte.

„Este surprinzător că nu se rambursează avansul, chiar dacă am dat un preaviz de o lună. Proprietarul mi-a spus prin niște explicații ciudate că nu am dreptul la rambursare, deoarece rezervarea nu a fost făcută printr-o agenție. Dacă aș fi făcut asta, aș fi avut dreptul la o rambursare cu până la 14 zile înainte de sosire”, a declarat Damir.

Damir a menționat că apartamentul era ocupat de alți turiști în timpul perioadei rezervate, observând luminile aprinse în camere. „E trist, nici eu nu voi deveni sărac, nici el nu va deveni bogat din cauza acelor 450 KM, dar mi-am învățat lecția – de acum înainte rezerv doar prin agenții”, a concluzionat el.

Incidentul a generat dezbateri pe rețelele de socializare, unde utilizatorii au exprimat opinii contradictorii. Unii au justificat decizia proprietarului, subliniind că avansul are rolul de a proteja afacerea. „V-ați gândit vreodată la ce este avansul? Nu este pentru a vi-l recupera dacă nu vă prezentați, ci pentru ca proprietarul să-și asigure afacerea. Poate ar fi putut oferi o altă programare gratuită, dar asta depinde de politica sa de afaceri”, a scris un utilizator.

Alții au susținut poziția lui Damir și l-au sfătuit să raporteze cazul autorităților competente. „Prezentați-vă la inspecție. Există șanse mari să închirieze apartamentul ilegal, ca majoritatea din Bjelašnica”, a comentat alt utilizator.

Conform multor opinii, astfel de situații pot fi evitate prin utilizarea platformelor de rezervare sigure și recunoscute. În ciuda dezamăgirii, Damir a declarat că nu va renunța la ideea de a vizita Bjelašnica. „Într-o zi vom fi din nou acolo, dar cu o rezervare mai sigură”, a spus el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE