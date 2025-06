Acesta a absolvit Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI). A intrat în piața muncii cu speranțe mari, susținute și de două internshipuri pe care le-a realizat în timpul și imediat după facultate.

„Când am terminat facultatea, vara trecută, eram convins că o să am un viitor în IT. Sunt extrem de pasionat de domeniu și credeam sincer că asta va conta. Am avut două internshipuri – unul de 6 luni și altul de 3 luni – am primit chiar și scrisoare de recomandare. Mi s-a spus că nu sunt poziții disponibile și… la revedere”, povestește el.

Realitatea i-a spulberat orice iluzie de atunci. A trăit toate formele de respingere posibile, cu peste 700 de aplicații trimise. Uneori, nici nu a mai primit un răspuns după interviuri. Alteori a fost invitat să participe la interviuri pe Meet, însă angajatorii nici nu s-au mai prezentat. De asemenea, acesta a fost chemat la un interviu fizic, iar atunci când a ajuns la locație, a aflat printr-o notificare pe Gmail că s-a anulat.

„Cel mai tare m-a durut momentul în care, după interviu, mi-au spus că urmează să primesc contractul pe mail. L-am așteptat zile în șir. N-a mai venit niciodată. A fost un șoc psihic”.

Acesta a investit sume importante în consiliere de carieră, optimizarea CV-ului pentru ATS, cursuri de interviu, simulări cu recrutori specializați în IT, publicitate pe LinkedIn, participare la conferințe tehnice. De asemenea, a creat proiecte personale, a învățat limbaje noi de programare, a încercat să automatizeze sarcinile repetitive de la jobul actual, pentru a-și păstra contactul cu programarea.

Acesta lucrează de iarna trecută pe un post de data entry pentru o companie de telecomunicații.

„Am încercat să transform și acest job în ceva ce sună bine în CV. Am scris că am făcut automatizări, dar știu în sinea mea că fabulez. Îmi mint părinții și prietenii că lucrez în IT, că am carieră. Ei chiar sunt impresionați. Adevărul e că am impostor syndrome cât casa și mă simt terminat”.

Cel mai mic salariu din domeniul IT este pentru testerii de programe, care câștigă 3.000 de lei pe lună, însă cel mai mare poate ajunge la aproape 40.000 de lei pentru un director de tehnologie, arată datele Salario, comparatorul de salarii realizat de eJobs.