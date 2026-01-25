Tânăra catolică a venit din Spania să viziteze o prietenă din Belgrad

Tânăra spaniolă, venită în Serbia pentru a-și vizita o prietenă apropiată, a inclus Catedrala Sfântului Sava în itinerariul său prin Belgrad.

În momentul în care a intrat în lăcașul de cult, fata a început să plângă, fiind copleșită de emoții. Momentul a fost filmat și înregistrarea distribuită pe TikTok. Videoclipul în care turista catolică din Spania este compleșită de emoții și plânge a devenit viral pe TikTok, potrivit portalului de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier.

Cum a reacționat turista catolică în momentul în care a intrat în Catedrala Sf. Sava din Belgrad

În înregistrarea video, aceasta mărturisește că experiența a fost atât de emoționantă încât nu și-a putut reține lacrimile.

„Mi-au dat lacrimile imediat ce am intrat în biserica aceasta”, a scris ea în descrierea videoclipului care a devenit viral pe TikTok. În aceeași înregistrare, tânăra catolică a distribuit câteva filmările din interiorul celebrei biserici din Belgrad.

Catedrala Sf. Sava este unul dintre cele mai inportante și cunoscute locuri de vizitat din Belgrad, pe care turiștii nu ar trebui să le rateze.

Ce i-au spus internauții tinerei catolice după ce a plâns în biserica ortodoxă

Reacția sa sinceră a atras peste 600 de comentarii pe rețeaua de socializare, majoritatea fiind mesaje de apreciere și empatie.

„Catedrala Sfântului Sava este locul meu de siguranță. De fiecare dată când intru, mă cuprind emoțiile și lacrimile vin imediat… Este locul meu preferat din Belgrad”, a scris un utilizator în comentarii.

Un alt comentariu, de la un student din străinătate, adaugă: „M-am mutat recent la Belgrad pentru studii, iar facultatea mea e aproape de Hram. Vin aici ori de câte ori îmi este dor de casă și familie. Mă simt mai aproape de ei”.

Hramul Sfântului Sava a mai impresionat și alți turiști străini. Potrivit portalului sârb de știri, în urmă cu câteva luni, reacțiile vizitatorilor din Turcia, care au fost încântați de frumusețea și spiritualitatea lăcașului de cult, au fost intens discutate pe rețelele sociale.

Povestea Catedralei Sf. Sava din Belgrad

Hramul a fost construit pe locul unde, în 1594, autoritățile otomane au ars moaștele Sfântului Sava, primul arhiepiscop și luminător al sârbilor. Ideea ridicării unei biserici impresionante în acest loc a apărut la sfârșitul secolului XIX, iar în 1895 s-a înființat Societatea pentru Construirea Hramului.

Lucrările au început în 1935, dar au fost întrerupte de Al Doilea Război Mondial și ulterior de schimbările politice din perioada postbelică. Abia în 1985, construcția a fost reluată datorită insistenței patriarhului German.

În 1989, a fost instalată cupola centrală, cântărind 4.000 de tone și împodobită cu o cruce aurită. Lucrările au fost încetinite în anii 1990 din cauza conflictelor din Balcani și a bombardamentelor din 1999, dar au fost reluate în noul mileniu.

Între 2016 și 2020, interiorul a fost decorat cu un mozaic spectaculos, realizat de Academia Rusă de Artă. Astăzi, Hramul Sfântului Sava este un simbol al credinței și identității naționale sârbești, atrăgând anual milioane de vizitatori din întreaga lume pentru frumusețea sa arhitecturală și încărcătura spirituală unică.

