Tăriceanu anunță că nu va participa la parada și recepția de 1 Decembrie; Ce spune despre Iohannis: Acest patron al statului paralel

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunţat, luni, că nu a primit încă nicio invitaţie din partea Administraţiei Prezidenţiale pentru a participa la parada şi recepţia organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie, iar în cazul în care va primi nu îi va da curs.

„Nu am primit o invitaţie până în acest moment şi dacă voi primi o invitaţie nu îi voi da curs. De 1 Decembrie, cred că românii îşi doresc în primul rând să vadă parada militară.(..) Românii nu vin la paradă ca să-l vadă pe preşedinte sau să-i vadă pe preşedinţii Camerelor Parlamentului. Asta e o chestiune care cred că nu are niciun fel de relevanţă”, a precizat el, la Senat.

Tăriceanu: Iohannis, patron al statului paralel, pe care se face că nu-l vede şi că nu-l cunoaşte

Tăriceanu a menționat că nu îşi doreşte să stea, în timpul paradei, alături de preşedintele ţării, despre care a spus că este „patron al statului paralel”.

„Având în vedere declaraţiile făcute cu obstinaţie de actualul preşedinte, acel domn care văd că funcţionează la Cotroceni, în ultima vreme, declaraţii care mă vizează direct şi indirect, nu am de ce să merg să stau alături de domnia sa. Nu am niciun fel de motiv. Din contră, am toate motivele să nu merg, pentru că dacă aş sta alături de domnia sa înseamnă că aş cauţiona postura în care se află de patron al statului paralel, pe care se face că nu-l vede şi că nu-l cunoaşte. Sunt două variante. Ori nu-şi dă seama, ceea ce ar fi foarte grav, ori nu recunoaşte şi iarăşi este grav, pentru că preşedintele trebuie totuşi să vegheze la respectarea ordinii constituţionale”, a spus Tăriceanu.

Președintele Senatului a continuat: ”Ceea ce se întâmplă în România de astăzi cu statul paralel este exact călcarea în picioare a ordinii constituţionale, adică a instituţiilor democratice şi legitime ale statului. Aşa încât – şi din acest motiv – nu am de ce să stau alături de preşedinte la paradă”, a mai spus Tăriceanu.

Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a declarat luni că, din ceea ce știe, atât Liviu Dragnea, cât şi Călin Popescu Tăriceanu, președinții celor două Camere ale Parlamentului, vor fi invitaţi la parada de Ziua Naţională a României, din 1 decembrie.

Anul trecut, Preşedinţia nu a transmis invitaţii către cei doi, pe motiv că au probleme penale. ”În opinia mea, nu a fost un lucru în regulă”, a spus Fifor, precizând că și anul acesta invitațiile vor fi transmise tot de Administrația Prezidențială.