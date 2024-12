Cel mai mare tarif

Tarifele de referinţă pentru poliţele RCA sunt calculate o dată pentru zona Bucureşti-Ilfov, unde sunt mai mari, dat fiind traficul ridicat şi riscul mai mare, şi o dată pentru restul judeţelor.

Pentru zona Bucureşti-Ilfov, cel mai mic tarif de referinţă pleacă de la 1.844 de lei pentru o putere a maşinii de 50 kW sau mai puţin, grupa de vârstă 51-60, şi poate ajunge la 5.240 pentru grupa de vârstă de 30 de ani sau sub 30, pentru o maşină cu o putere de peste 300 kW.

Faţă de tarifele de referinţă din iulie 2024, creşterea pentru București este de aproape 9% şi, respectiv, peste 30% în cazul celor două exemple ZF.

Cel mai mic tarif

În ceea ce priveşte tarifele de referinţă pentru restul judeţelor, cel mai mic tarif începe de la 1.064 de lei, marcând o creştere de 9,1% faţă de tarifele din urmă cu 6 luni, pentru o putere a maşinii de 50 kW sau mai puţin, grupa de vârstă 51-60 de ani.

Tariful de referinţă cel mai mare este de 3.964 pentru grupa de vârstă de 30 de ani sau sub 30, pentru o maşină cu o putere de 201-300 kW.

Pentru a calcula numărul de cai putere al unui motor plecând de la puterea sa în kilowați, se folosește formula: CP = kWx1,36.

Transportatorii au anticipat

Transportatorii au acuzat că plafonarea este „fictivă” și acuză că modul în care s-a făcut a permis de fapt asigurătorilor să crească prețurile, beneficiind de concurența mai mică.

„Dacă în februarie 2023 s-a plafonat tariful, asigurătorii au raportat prețurile la acea dată? ASF-ul are prețurile? Vă spun eu că nu există așa ceva. Ei au crescut o dată tarifele cu 47%, plus inflația. La ora actuală ASF-ul nu știe. Au trimis echipe în control la asigurători, dar public ASF spune că sunt date comerciale. Este o plafonare fictivă, asigurătorii plus sectorul de asigurări din ASF și-au bătut joc de noi”, declara, pentru Libertatea, Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR).

ASF a modificat metodologia calcului pentru tariful de referinţă pentru raportul precedent publicat în iulie 2024, iar acum autovehiculele nu mai au ca un prim reper mărimea motorului, ci puterea acestuia.

Asigurările, contra plafonării

Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări (UNSICAR) a trimis o scrisoare ministrului finanţelor, în care protestează faţă de anunţul privind prelungirea pentru încă trei luni, până la 31 martie 2025, a plafonării comisionului de distribuţie şi îngheţării preţurilor la poliţele RCA.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţase, pe 17 decembrie, că guvernul va prelungi plafonarea preţurilor la poliţele RCA cu încă trei luni.

În vară, guvernul a decis menținerea plafonării RCA doar până la 30 septembrie, termen care a fost ulterior extins până la sfârșitul anului.

Guvernul a plafonat prețurile anul trecut, după falimentul Euroins, cel mai mare asigurător pe domeniul RCA din România la acel moment.

La acel moment, plafonarea nu s-a făcut la un preț fix, ci la tarifele practicate de asigurători în februarie 2023.

