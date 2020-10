Tatăl fetiței de 3 ani care a murit în Vaslui, disperat lângă mașina în care a pierit Maia: “Doamne, de unde vin, unde mă duc?” / VIDEO

O înregistrare video a surprins dimensiunea nenorocirii dintre localitățile vasluiene Roșiești și Costești, unde două mașini s-au ciocnit frontal și o a treia a ajuns pe câmp, la aproape 100 de metri de șosea. Acolo, lângă BMW, un tânăr încerca să-și trezească soția, victimă a accidentului, întinsă lângă el.

Prima ambulanță ajunsă la locul accidentului a preluat o fetiță de 3 ani și 8 luni și pe frățiorul ei de doar 9 luni. Din păcate, copila n-a mai putut fi salvată, dar bebelușul a fost singurul din mașină scăpat fără vreo zgârietură, scrie sursa citată. El era în scaun special pentru copii, în vreme ce surioara lui mai mare, nu. Bebelușul a fost deja externat din spital și preluat de rude.

BMW-ul în care a murit Maia. Fetița de 3 ani nu era în scaun special pentru copii. Foto: Vremea Nouă

Șoferii altor mașini care au oprit pe marginea șoselei și au alergat spre BMW-ul transformat într-un morman de fiare pe câmp au încercat să acorde primul ajutor și unul dintre ei a surprins imagini cutremurătoare. Bărbatul care conducea BMW-ul și soția lui aveau leziuni în zona capului, erau plini de sânge, iar el, în stare de șoc, încerca să își trezească soția, inconștientă.

“Doamne, de unde vin, unde mă duc? Frate, de unde venim noi…”

“Nu ştiu nimic. Nu am băut nimic. Nu ştiu nimic, de unde vin? Ea e soţia mea și am doi copii, o fată şi un băiat, Maia şi Răzvan. Doamne, de unde vin, unde mă duc?! Doamne, nu am băut nimica, nimic, nu am pus nimic în gură. Ancuţa mea, Ancuţa… copiii noştri. Doamne, de unde vin? Unde suntem acuma, în ce loc suntem?”, spunea şoferul de 31 de ani.

Recomandări Câmpurile din Germania sunt pline de muncitori români și de abuzuri. “Vedem exact cât de perfid e sistemul”

VEZI AICI VIDEO CU TATĂL FETIȚEI MOARTE ÎN VASLUI

La un moment dat, şi-a amintit că venea cu familia de la București: “Sunt de la Oţetoaia, de la Lunca Banului. De la Bucureşti vin. Ancuta, copiii sunt bine, pe ei i-a luat prima dată ambulanța… Frate, de unde venim noi… Parcă mi-a luat Dumnezeu minţile. Nu ştiu ce se întâmplă, ce caut eu? Doamne, ce se întâmplă, nu este adevărat”, striga bărbatul, disperat.

Șoferul care se presupune că e vinovat de tragedie conducea un Hyundai, de nerecunoscut după impact. Foto: ISU Vaslui

Marți de dimineață, polițiștii au revenit la locul accidentului și au o primă ipoteză a dinamicii acestuia. Un tânăr de 27 de ani din Bârlad a murit și el, după ce a intrat frontal cu mașina într-un autoturism condus de un bărbat de 54 de ani din Iași.

După ce inițial s-a crezut că tânăra familie din Vaslui a fost distrusă chiar de tatăl Maiei și o manevră greșită a acestuia, acum anchetatorii cred că, de fapt, vinovat de carnagiu e tânărul de 27 de ani, decedat în accident. Acesta a venit pe contrasens, șoferul BMW-ului în care se aflau fetița, frățiorul și mămica lor a încercat să-l evite și a ajuns pe câmp, iar mașina condusă de tânăr s-a izbit frontal de cea a șoferului din Iași.

PARTENERI - GSP.RO Fugarul Dragoș Săvulescu, altă imagine sfidătoare alături de soție, la 20 de luni de când a fost dat în urmărire internațională

PARTENERI - PLAYTECH Răsturnare de situație pentru Dan Bittman. Ce se întâmplă, de fapt, după scandalul de săptămâna trecută. E de necrezut!

HOROSCOP Horoscop 27 octombrie 2020. Gemenii au complicații la locul de muncă, poate mai multe decât de obicei

Știrileprotv.ro Angela Merkel a dat o veste teribilă! Ce ne așteaptă în următoarele luni