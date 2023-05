Bărbatul s-a filmat fiind în direct pe rețeaua de socializare și se poate auzi vocea fetiței. Tatăl e vizibil agitat și preocupat de ceea ce se întâmplă dincolo de poarta casei. El filmează și buteliile puse în mijlocul casei, cu care plănuia să arunce totul în aer.

Fetița îl roagă să o lase și pe ea să filmeze cu telefonul: „Lasă că filmez eu tati, că nu știi tu totul. Ai înțeles, tati?”.

Tatăl: Lasă că filmez eu. Pe tine nu te ia. Când te ia pe tine, ne ia pe amândoi.

Fetiţa: Păi da, dar dacă nu vrea să ne ia pe amândoi?

Tatăl: Ne ia, ne duce acolo lângă tataie.

Fetiţa: Vrei să ne ducă lângă tataie? Da, dar mie mi-e frică, tati.

Tatăl: Nu are de ce să îți fie frică.

Fetiţa: Mi-e frică, tati, că lângă tataie e șobolani.

Tatăl: Nu mai e, tati, lângă tataie șobolani. Lasă că stai aici lângă tati.

Bărbatul care și-a sechestrat fetița de 5 ani are 52 de ani și joi în jurul orei 13.00 s-a certat cu soția, mama copilei, a bătut-o, a dat-o afară din casă și a amenințat că o ucide pe fată.

Comisar-șef Georgian Drăgan, purtător de cuvânt IGPR, a declarat, vineri de dimineață, că „bărbatul a solicitat hrană pentru minoră, iar negociatorii s-au asigurat că primește tot ce este necesar”. El a subliniat că „se fac toate eforturile pentru ca această situație să se termine amiabil”.

„Încă de aseară am stabilit un canal de comunicare. După cum se știe, bărbatul nu are revendicări. Are grijă de minoră, aceasta nu a suferit leziuni, este în afara oricărui pericol”, a transmis Georgian Drăgan.

