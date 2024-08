Anunțul că judecătorul Constantin Măruță s-a stins din viață a fost făcut chiar de fiul său, Cătălin Măruță. Pe pagina sa oficială de Facebook, prezentatorul de la Pro TV a transmis un mesaj emoționant pentru părintele său.

„Am pierdut o parte din sufletul meu. Te iubesc, tată, și îți mulțumesc pentru tot ce ai fost și mereu vei rămâne în viața mea”, a scris Cătălin Măruță, care a și mărturisit cât de multe a învățat de la părintele său.

„De la tine am învățat ce înseamnă să fii puternic, să lupți cu demnitate și să îți păstrezi mereu inima curată, indiferent de greutăți. Îmi vei lipsi mai mult decât pot exprima în cuvinte, dar știu că oriunde vei fi, vei avea grija de noi. Odihnește-te în pace!”, a încheiat el.

Mesajele de condoleanțe de la fani au venit imediat. Chiar și Mihai Bobonete i-a scris: „Condoleanțe”. La fel a procedat și Ovidiu Lipan Țăndărică. „Dumnezeu să îl odihnească în pace, iar vouă putere și să îl pomeniți mereu… Cătălin sunt sigură că și tatăl tău era un om mândru cu așa fiu și familia ta frumoasă…”, i-a transmis un urmăritor.

Constantin Măruță a fost judecător

În urmă cu ani de zile, Cătălin Măruță a făcut dezvăluiri despre părinții lui. S-a mândrit cu tatăl, care a fost judecător. „Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător. De asta am și făcut eu dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el.

A fost judecător pe cazuri penale, o latură foarte grea a meseriei lui. Amândoi sunt la pensie de foarte mult timp. Am uitat de dorința de a fi ca tata, avocat sau judecător. Am dat la Drept, dar am făcut tot ce mi-a plăcut mie. Țin minte că am avut o discuție cu el în care mi-a spus: „Dar măcar puteai să încerci la stat…” la care eu am răspuns că sunt deja student și că vreau să fac altceva”, a spus el într-un interviu pentru life.ro.

Cătălin Măruță și-a sărbătorit mereu tatăl

La fiecare aniversare, Cătălin Măruță ținea să îi dedice un mesaj special tatălui său. În 2021, de ziua tatălui său, Cătălin Măruță a mers alături de fiul David Măruță, la Târgu Jiu. Prezentatorul a ținut neapărat să îi facă tatălui urări speciale, chiar în văzul sutelor de fani, pe rețelele de socializare.

A distribuit mai multe imagini de familie, dar și un mesaj emoționant. „Azi îl sărbătorim pe tatăl meu, un om minunat de la care am moștenit atât de multe lucruri! La mulți ani, tata! Să fii sănătos și să ne bucurăm împreună de cât mai multe clipe frumoase! Te iubim!❤️”, a fost mesajul prezentatorului de la Pro TV pentru tatăl lui.

