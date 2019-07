De Mihai Niculescu,

UPDATE – 19 iulie, 17.50: Taurul agresiv, care a terorizat sătenii din satul Topana, judeţul Olt, şi a rănit un bărbat, a fost vândut astăzi de stăpân, unor samsari care l-au dus la un abator, unde a fost sacrificat, transmite Mediafax.

Bărbatul rănit miercuri seara de taurul agresiv este în continuare internat la Chirurgie, la Spitalul de Urgenţă Slatina, starea sa fiind stabilă.

Bărbatul de 68 de ani a fost atacat de taur miercuri seara și ajuns grav rănit la spital. Potrivit localnicilor, animalul terorizează comunitatea de mai multe luni, proprietarul refuză să-l ţină închis, iar poliţia şi primăria spun că nu pot să intervină, potrivit realitateadeolt.net.

„Pacientul, în vârstă de 68 de ani, a fost policontuzionat, prezentând fractură de madibulă, mai multe facturi costale, fracturi de coloană vertebrală L2 şi L4, plagă contuzionată la membrul superior drept. Nu s-a intervenit chirurgical, dar este sub supraveghere pe Secţia Chirurgie Generală”, a declarat directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, medicul Radu Ene.

Taurul a distrus culturile mai multor localnici, până să facă miercuri prima victimă. Oamenii se tem însă să mai iasă pe uliță.

„Vecina, săraca, a chemat şi primăria pentru i-a distrus porumbii. A venit şi poliţia, s-a sunat la 112, dar nimic. Alţi vecini au ajuns la disperare. Pe proprietar nu-l interesează, nici nu-l leagă nici nu-l ia. A terorizat toată comuna Topana: o ia prin livezi, prin grădinile oamenilor. Sunt trei luni de când îl ţine liber. Am o nepoată de cinci ani pe care o s-o aducă în vacanţă, sunt şi oameni bătrâni. Animalul are în jur de 700 de kilograme şi ne e frică efectiv”, mărturiseşte o femeie din Topana.