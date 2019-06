UPDATE 10.50 Mirela Furtună, vicepreședinte al PSD, a confirmat pentru ”Libertatea” că mai multe organizații vor cere formal, la începerea lucrărilor Congresului, ca numele lui Eugen Teodorovici să fie înscris pe lista candidaților.

Furtună a afirmat că, în pofida faptului că Teodorovici nu figurează pe lista candidaturilor validate ieri de Comitetul Executiv Național, Congresul îi poate aproba înscrierea, fiind forul suprem de conducere al PSD.

Social-democratul a luat decizia de a-și menține candidatura la a doua funcție din partid ca urmare a cererilor venite din rândul filialelor care l-au susținut inițial. Se pare că liderii acestora și Teodorovici au avut discuții aseară în urma cărora ministrul de Finanțe a decis să-și reconsidere decizia luată în ședința Comitetului Executiv Național.

În ședința de ieri a CEx, Teodorovici i-a propus principalului său rival la această funcție, Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale, ca cel care dintre ei va pierde să se retragă și din funcția guvernamentală, însă Suciu a refuzat.

De asemenea, liderul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, a atras atenția că, dacă Teodorovici va pierde cursa pentru postul de președinte executiv, acet lucru îi va afecta șansele de a deveni candidatul PSD la alegerile prezidențiale.

La final, Teodorovici a spus că își retrage candidatura. ”Eu nu am încercat decât să ridic nivelul competiţiei şi să spun foarte clar, să aduc ceva în plus şi pentru a demonstra că nu am niciun fel de teamă de niciun fel de competiţie am spus foarte clar că ar fi foarte corect ca cel care pierde să se şi retragă din funcţia pe care o deţine. (…) Eu am spus ori mergem în această variantă, ori mă retrag”, a declarat Teodorovici la finalul ședinței.

