Biglino argumentează că descrierile biblice ale „slavei Domnului” (kavod) ar putea corespunde unor tehnologii avansate și vehicule extraterestre. Exemplele includ relatarea profetului Ezechiel despre un obiect masiv însoțit de sunete mecanice, fum și lumină orbitoare.

Teoria a stârnit controverse, fiind respinsă de teologi conservatori și oameni de știință tradiționali. Vaticanul nu exclude existența vieții extraterestre, dar consideră periculoasă asocierea „zeilor” biblici cu extratereștri pentru doctrina catolică.

Un fost traducător al Vaticanului susține că textele sacre ale Bibliei ar putea ascunde dovezi ale interacțiunilor dintre oameni și civilizații extraterestre.

Mauro Biglino, un cercetător italian care a tradus timp de ani texte din Vechiul Testament pentru un renumit editor catolic, a ajuns la concluzia că anumite personaje biblice ar putea fi de fapt reprezentanți ai unor civilizații extraterestre avansate.

Descoperiri controversate în textele biblice

Biglino a studiat îndeaproape terminologia utilizată în textele biblice scrise în limba ebraică și a observat că termenul „Elohim”, de obicei tradus ca „Dumnezeu”, este folosit la plural, sugerând nu o singură divinitate, ci un grup de ființe puternice.

Analizând acțiunile acestor entități, el argumentează că ele se comportă mai degrabă ca niște colonizatori decât ca ființe divine omnisciente.

„Ei mănâncă, beau, se odihnesc și manifestă sentimente precum furia, gelozia sau frica, și, cel mai important, nu sunt descriși ca fiind nemuritori”, a afirmat Biglino.

El aduce ca exemplu Psalmul 82, unde se vorbește despre o adunare divină ai cărei membri sunt destinați să moară, asemenea oamenilor. De asemenea, capitolul 32 din Deuteronom descrie împărțirea popoarelor lumii între aceste forțe superioare, ceea ce seamănă mai degrabă cu o strategie geopolitică decât cu o acțiune a unui Creator unic.

„Slava Domnului” sau nave spațiale?

Un alt argument al teoriei lui Biglino este interpretarea termenului „kavod”, tradus în mod obișnuit drept „slava Domnului”.

Potrivit acestuia, în textele originale, acest cuvânt era folosit pentru a desemna ceva masiv, greu și potențial periculos pentru cei din jur. În relatările profetului Ezechiel, „kavod” apare ca un obiect care coboară din cer, se mișcă în spațiu și este însoțit de sunete mecanice puternice, fum, foc și lumină orbitoare.

Biglino sugerează că autorii biblici încercau să descrie tehnologii avansate și vehicule extraterestre folosind vocabularul limitat al vremii lor.

Răspunsul Vaticanului și al comunității științifice

Teoria lui Biglino a stârnit dezbateri aprinse. El consideră că în interiorul Vaticanului există istorici, teologi și oameni de știință care cunosc adevărul despre aceste interpretări alternative, dar aleg să nu le dezvăluie publicului larg.

În timp ce Observatorul Vaticanului nu exclude existența vieții extraterestre, ideea că „zeii” biblici ar putea fi extratereștri este considerată prea periculoasă pentru doctrina catolică.

„Mulți dintre ei înțeleg că Biblia ebraică prezintă o imagine mult mai complexă decât versiunea simplificată oferită de învățăturile religioase”, afirmă Biglino.

Oamenii de știință tradiționali și teologii conservatori resping categoric aceste interpretări. Deși recunosc că anumite cuvinte antice pot avea mai multe sensuri, ei subliniază că termenul „Elohim” este folosit în mod constant cu verbe la singular, sugerând clar faptul că se referă la un singur Dumnezeu.

În plus, viziunile profetului Ezechiel sunt considerate simboluri religioase complexe, nu descrieri literale ale unor nave extraterestre.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE