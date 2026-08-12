La data deschiderii anchetei judiciare, Nicolae Crețu îndeplinea funcția de comandant al Bazei 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” de la Mihail Kogălniceanu.

Decizia de clasare pune capăt unei anchete instrumentate de procurorii militari, care au analizat suspiciunile apărute în urma unui incident administrativ petrecut în interiorul uneia dintre cele mai importante baze militare din România.

Acuzațiile care au stat la baza anchetei Parchetului Militar

Cercetările în privința generalului de brigadă Nicolae Crețu au vizat infracțiunea de fals intelectual. Măsura aducerii la cunoștință a calității procesuale și a acuzațiilor a avut loc pe 11 iunie, la sediul Parchetului Militar Teritorial București.

Dosarul a fost deschis în urma unui incident înregistrat în cadrul unității militare de la Mihail Kogălniceanu, unde o baracă din incinta bazei a fost cuprinsă de un incendiu.

Anchetatorii au verificat ulterior modul în care au fost întocmite actele administrative interne imediat după izbucnirea focului.

Potrivit surselor judiciare citate de G4Media la momentul inițierii cercetărilor, generalul Crețu era bănuit că ar fi modificat retroactiv ordinul de zi pe unitate.

Anchetatorii au investigat ipoteza conform căreia modificarea ar fi fost făcută cu scopul de a-și trece locțiitorul la comanda unității în momentul producerii incendiului, astfel încât acesta din urmă să poată fi tras la răspundere pentru pagubele generate.

Neînțelegerile din conducerea Bazei Aeriene 57

Pe parcursul anchetei, procurorii militari au analizat și alte aspecte legate de gestionarea documentelor oficiale și de practicile administrative de la comanda unității.

Surse apropiate anchetei arătau că în cadrul cercetărilor s-a verificat și ipoteza potrivit căreia comandantul Bazei 57 Aeriană obișnuia să se înscrie personal pe ordinul de zi pe unitate pentru a evita să lase conducerea operațională în seama locțiitorului său.

Tensiunile administrative și suspiciunile de fals au făcut obiectul unor verificări amănunțite ale anchetatorilor militari pe parcursul mai multor luni.

Anunțul oficial privind clasarea cauzei

În urma administrării probatoriului și a evaluării tuturor împrejurărilor în care s-au derulat evenimentele, procurorul de caz a stabilit că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru trimiterea în judecată sau pentru continuarea urmăririi penale, dispunând clasarea cauzei.

„Procurorul de caz a dispus clasarea dosarului penal în care a fost cercetat generalul de flotilă aeriană Nicolae Crețu”, a anunțat Statul Major al Apărării.

Prin această decizie, acuzațiile formulat inițial împotriva fostului comandant al Bazei Aeriene 57 Mihail Kogălniceanu au fost clasate definitiv de către organele de urmărire penală militare.

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