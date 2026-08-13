Subiecte și bareme BAC 2026 la Limba maternă

Bacalaureatul marchează finalul parcursului liceal și reprezintă un moment important pentru absolvenții de clasa a XII-a. Prin probele susținute în cadrul examenului sunt verificate cunoștințele și competențele pe care elevii le-au acumulat de-a lungul anilor de liceu.

Joi, 13 august, absolvenții de liceu care aparțin minorităților naționale susțin proba scrisă la Limba și literatura maternă, în cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat 2026.

Proba începe la ora 9.00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, la fel ca în cazul celorlalte probe scrise susținute în sesiunea de toamnă a bacalaureatului.

După încheierea examenului, subiectele și baremele de evaluare vor fi publicate și vor putea fi consultate de candidați.

Modele de subiecte și barem de corectare la Limba maternă pentru Bacalaureat 2026 – sesiunea de toamnă

Modele de subiecte la Limba Maghiară Bac 2026 – profil real, tehnologic

E_b_maghiara_materna_real_tehn_2026_var_modelDescarcă

Barem de corectare la Limba Maghiară Bac 2026 – profil real, tehnologic

E_b_maghiara_materna_real_tehn_2026_bar_modelDescarcă

Modele de subiecte la Limba Maghiară Bac 2026 – profil real, tehnologic

E_b_maghiara_materna_uman_ped_2026_var_modelDescarcă

Barem de corectare la Limba Maghiară Bac 2026 – profil real, tehnologic

E_b_maghiara_materna_uman_ped_2026_bar_modelDescarcă

Modele de subiecte la Limba croată maternă Bac 2026

E_b_croata_materna_2026_var_modelDescarcă

Barem de corectare la Limba croată maternă Bac 2026

E_b_croata_materna_2026_bar_modelDescarcă

Modele de subiecte la Limba sârbă maternă Bac 2026

E_b_sarba_materna_2026_var_modelDescarcă

Barem de corectare la Limba sârbă Bac 2026

E_b_sarba_materna_2026_bar_modelDescarcă

Modele de subiecte la Limba ucraineană maternă Bac 2026

E_b_ucraineana_materna_2026_var_modelDescarcă

Barem de corectare la Limba ucraineană Bac 2026

E_b_ucraineana_materna_2026_bar_modelDescarcă

Modele de subiecte la Limba germană maternă Bac 2026

E_b_germana_materna_2026_var_modelDescarcă

Barem de corectare la Limba germană Bac 2026

E_b_germana_materna_2026_bar_modelDescarcă

Modele de subiecte la Limba turcă maternă Bac 2026

E_b_turca_materna_2026_var_modelDescarcă

Barem de corectare la Limba turcă Bac 2026

E_b_turca_materna_2026_bar_modelDescarcă

Modele de subiecte la Limba italiană maternă Bac 2026

E_b_italiana_materna_2026_var_ModelDescarcă

Barem de corectare la Limba italiană Bac 2026

E_b_italiana_materna_2026_bar_ModelDescarcă

Modele de subiecte la Limba slovacă Bac 2026

E_b_slovaca_materna_2026_var_modelDescarcă

Barem de corectare la Limba slovacă

E_b_slovaca_materna_2026_bar_modelDescarcă

Regulament pentru elevii care susțin examenul de Bacalaureat 2026 la Limba maternă – sesiunea de toamnă

(1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiţi în examen.

(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaţilor să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi ori cu exteriorul.

(6) Candidaţii care încalcă regulile menţionate la alin. (3), (4) şi (5) vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3), (4) şi (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

(8) Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a examenului de bacalaureat şi prevederile alin. (1)-(7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

(9) După parcurgerea paşilor menţionaţi la alin. (8), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) şi menţiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3), (4) şi (5) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (6) şi (7).

Cum afli rezultatele la examenul de Bacalaureat 2026

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

”Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz” se arată în ordinul dat de minister.

Vizualizarea propriei lucrări după afișarea rezultatelor inițiale

Ca și anul trecut, elevii care susțin examenul de bacalaureat pot solicita vizualizarea lucrării imediat după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de a depune contestațiile.

”Candidatul poate solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal”, arată ordinul de ministru.

Calendar Bacalaureat 2026 sesiunea de toamnă – când se afișează rezultatele

  • 3-4 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 4 – 5 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 6 – 7 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
  • 5 – 6 august 2026 Evaluarea competențelor digitale – proba D
  • 10 august 2026 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
  • 11 august 2026 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
  • 12 august 2026 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
  • 13 august 2026 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
  • 18 august 2026 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise
  • și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)
  • 19-20 august 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 20-21 august 2026 Soluționarea contestațiilor
  • 24 august 2026 Afișarea rezultatelor finale

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum
Unica.ro
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
„S-a produs ceva extraordinar” » David Popovici, după ce și-a învins rivalul din Rusia în finala la 100m liber: „Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus! Am făcut ce știu mai bine în ultima parte”
GSP.RO
„S-a produs ceva extraordinar” » David Popovici, după ce și-a învins rivalul din Rusia în finala la 100m liber: „Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus! Am făcut ce știu mai bine în ultima parte”
Lionel Messi, mesaj sfâșietor după decesul tatălui său: „De ce nu ai mai rezistat puțin, ca să încheiem împreună?”
GSP.RO
Lionel Messi, mesaj sfâșietor după decesul tatălui său: „De ce nu ai mai rezistat puțin, ca să încheiem împreună?”
Parteneri
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
Libertateapentrufemei.ro
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Adevarul.ro
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
„E un meci de cu 10 milioane de euro pe masă”. Returul Craiova – KuPS, luat la bani mărunți!
Fanatik.ro
„E un meci de cu 10 milioane de euro pe masă”. Returul Craiova – KuPS, luat la bani mărunți!
O țintă aeriană a pătruns în spațiul României, survolând Tulcea timp de 10 minute
Financiarul.ro
O țintă aeriană a pătruns în spațiul României, survolând Tulcea timp de 10 minute
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Libertateapentrufemei.ro
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Parteneri
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
GSP.ro
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.ro
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
Parteneri
Europa se USUCĂ! Încep să DISPARĂ râurile considerate permanente
Mediafax.ro
Europa se USUCĂ! Încep să DISPARĂ râurile considerate permanente
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Cine este Taisia, tanara care il sustine pe David Popovici oriunde merge. Sunt impreuna de ani buni, dar nu impartasesc aceeasi pasiune
Redactia.ro
Cine este Taisia, tanara care il sustine pe David Popovici oriunde merge. Sunt impreuna de ani buni, dar nu impartasesc aceeasi pasiune
Maryus „Lele” Mihăescu, omul de afaceri care s-a stins la 50 de ani, va fi condus joi pe ultimul drum. Bărbatul avea doi copii
KanalD.ro
Maryus „Lele” Mihăescu, omul de afaceri care s-a stins la 50 de ani, va fi condus joi pe ultimul drum. Bărbatul avea doi copii

Politic

Parteneri
Legendele Craiovei Maxima, mesaje emoționante pentru jucătorii lui Coelho înainte de meciul cu Kups: „Considerați că e un joc de totul sau nimic!”
Fanatik.ro
Legendele Craiovei Maxima, mesaje emoționante pentru jucătorii lui Coelho înainte de meciul cu Kups: „Considerați că e un joc de totul sau nimic!”
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online