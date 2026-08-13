În România, gigantul american a renunțat în iunie la 500 de angajați din cei aproximativ 4.000 de oameni.

Noua rundă de disponibilizări, care vizează reducerea cheltuielilor salariale până la 1 septembrie, ar putea afecta semnificativ unele echipe, cu reduceri de personal de până la două cifre, potrivit surselor citate de Business Insider.

Managerii companiei au primit deja instrucțiuni pentru a întocmi listele cu angajații afectați, dar Oracle a refuzat să comenteze informațiile.

În prezent, Oracle numără circa 141.000 de angajați, însă măsurile de reducere a personalului subliniază provocările financiare generate de investițiile masive în infrastructura de inteligență artificială (IA).

Compania a acumulat datorii de miliarde pentru a susține construcția de centre de date și achiziția de cipuri necesare expansiunii în acest domeniu.

„Companiile din sectorul IA se confruntă cu o presiune constantă pentru a echilibra cheltuielile de capital și cerințele de profitabilitate impuse de Wall Street”, se arată în raport.

Oracle a investit 55,7 miliarde de dolari în infrastructură și centre de date în anul fiscal încheiat la 31 mai, depășind cu 23,7 miliarde de dolari veniturile înregistrate pe aceeași perioadă.

Pentru a acoperi aceste costuri, compania a recurs la împrumuturi masive, strângând 43 de miliarde de dolari în anul fiscal trecut și 5 miliarde din vânzarea de acțiuni.

În anul fiscal curent, Oracle estimează că va mai atrage aproximativ 40 de miliarde de dolari printr-o combinație de împrumuturi și emitere de acțiuni.

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