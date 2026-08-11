Ce este rovinieta

Rovinieta reprezintă taxa de utilizare a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi din România și a fost introdusă pentru a susține întreținerea și modernizarea infrastructurii rutiere naționale. Este obligatorie pentru toate vehiculele înmatriculate, fie acestea automobile, autoutilitare, camioane sau autobuze, iar tarifele variază în funcție de categoria vehiculului și de perioada de valabilitate aleasă. Conform OG nr. 23/2025 pentru modificarea și completarea OG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a pus în aplicare noile tarife la rovinietă în septembrie anul trecut. Acestea sunt valabile pentru toate categoriile de vehicule care circulă pe drumurile naționale și autostrăzile din țară.

Cât costă rovinieta în 2026

Cuantumul taxei de drum variază în funcție de tipul autoturismului și de perioada pentru care se achită. Perioada de valabilitate minimă este de o zi, iar cea maximă de 12 luni. Iată care sunt tarifele actuale ale rovinietei pentru fiecare categorie de vehicule, potrivit site-ului oficial CNAIR (sumele sunt exprimate în euro):

Categoria A – Autoturisme

  • 1 zi = 3,5 euro
  • 10 zile = 6 euro
  • 30 de zile = 9,5 euro
  • 60 de zile = 15 euro
  • 12 luni = 50 de euro

Categoria B – Vehicule de transport marfă cu masa totală maxim autorizată între 0 și 3,5 t

  • 1 zi = 10 euro
  • 10 zile = 13,5 euro
  • 30 de zile = 21,5 euro
  • 60 de zile = 34 de euro
  • 12 luni = 114 euro

Categoria C – Vehicule de transport marfă cu masa totală maxim autorizată între 3,5 și 7,5 t

  • 1 zi = 7,5 euro
  • 7 zile = 19 euro
  • 30 de zile = 38 de euro
  • 12 luni = 380 de euro

Categoria D – Vehicule de transport marfă cu masa totală maxim autorizată între 7,5 și 12 t

  • 1 zi = 13 euro
  • 7 zile = 33 de euro
  • 30 de zile = 66,5 euro
  • 12 luni = 665 de euro

Categoria E – Vehicule de transport marfă cu masa totală maxim autorizată mai mare sau egală cu 12 t, cu maxim 3 axe (inclusiv)

  • 1 zi = 17 euro
  • 7 zile = 42,5 euro
  • 30 de zile = 85,5 euro
  • 12 luni = 855 de euro

Categoria F – Vehicule de transport marfă cu masa totală maxim autorizată mai mare sau egală cu 12 t, cu minimum 4 axe (inclusiv)

  • 1 zi = 28,5 euro
  • 7 zile = 71 de euro
  • 30 de zile = 142,5 euro
  • 12 luni = 1.425 de euro

Categoria G – Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv șoferul) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv șoferul)

  • 1 zi = 7,5 euro
  • 7 zile = 19 euro
  • 30 de zile = 38 de euro
  • 12 luni = 380 de euro

Categoria H – Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv șoferul)

  • 1 zi = 13 euro
  • 7 zile = 33 euro
  • 30 de zile = 66,5 euro
  • 12 luni = 665 de euro

Cum se poate plăti rovinieta

Există mai multe posibilități de a cumpăra rovinietă, atât fizic, cât și online. Taxa de drum este disponibilă la toate agențiile CNAIR, precum și la oficiile Poștei Române. De asemenea, șoferii o pot achiziționa direct din benzinăriile partenere, precum OMV-Petrom, Rompetrol, MOL, LukOil și Socar. Pentru cei care preferă metodele digitale, plata se poate efectua și online, pe platformele autorizate de CNAIR precum eghiseul.ro, ori prin SMS, în rețelele Orange, Vodafone, Digi și Telekom.

În cazul achitării prin SMS, procesul este foarte simplu: conducătorul auto trebuie să trimită un mesaj la numărul 7500, care trebuie să conțină numărul de înmatriculare al vehiculului (scris fără spații), urmat de un spațiu și litera corespunzătoare categoriei mașinii. Sistemul va răspunde imediat cu un mesaj de confirmare care include categoria vehiculului, numărul de înmatriculare, perioada de valabilitate a rovinietei și prețul total (în euro, atât fără TVA, cât și cu TVA). Pentru a finaliza achiziția, utilizatorul trebuie să trimită un SMS de confirmare cu textul „DA”, însă numai după ce verifică atent corectitudinea datelor primite.

Ulterior, șoferul va primi un nou mesaj de confirmare, în care se menționează data și ora de expirare a rovinietei, care este valabilă din momentul primirii acestui SMS. Rovinieta poate fi plătită cu cel mult 30 de zile înainte de expirarea rovinietei anterioare, iar șoferii pot stabili o dată de începere a valabilității ulterioară momentului plății, în funcție de planurile lor de deplasare.

Cum verifici dacă ai rovinietă valabilă

Deținerea unei roviniete valabile este obligatorie pentru toate tipurile de vehicule care utilizează infrastructura rutieră pentru care se percepe tariful de utilizare. Cei care se pregătesc să pornească la drum în această perioadă și nu sunt siguri dacă rovinieta mașinii lor este valabilă pot afla foarte rapid această informație. Verificarea este simplă și se poate face online, fie pe platforma erovinieta.ro, fie pe site-ul e-rovinieta.ro. Pentru a afla dacă taxa de drum este în termen este suficient ca șoferul să introducă numărul de înmatriculare al vehiculului sau seria de șasiu (VIN – Vehicle Identification Number, Numărul de Identificare al Vehiculului). Sistemul va indica în câteva secunde dacă rovinieta este valabilă sau dacă este nevoie de achiziționarea uneia noi.

Cum se calculează cuantumul amenzii

Majoritatea drumurilor naționale și autostrăzilor din România sunt supravegheate cu ajutorul unui sistem de camere video fixe (ANPR), care depistează autovehiculele care circulă fără rovinietă valabilă, astfel că nu este necesar să fii oprit în trafic pentru a fi sancționat. Conform prevederilor art. 18, alin. (1) din Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, lipsa unei roviniete valabile constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare cu amendă contravențională. Cuantumul acesteia diferă în funcție de tipul vehiculului, fie că este vorba de autoturisme, autoutilitare sau mijloace de transport persoane.

Cât este amenda pentru lipsă rovinietă valabilă

Potrivit aceluiași articol legislativ, la alin. (2), se precizează că, în scopul descurajării circulaţiei fără rovinietă valabilă, amenda prevăzută la alin. (1) se stabileşte între un minim, reprezentând dublul rovinietei pe o perioadă de 12 luni, şi un maxim, reprezentând de patru ori valoarea rovinietei pentru 12 luni. Cuantumul amenzii pentru circulaţia pe drumurile publice fără rovinietă valabilă se actualizează anual, în funcţie de indicele preţurilor de consum (IPC) comunicat de Institutul Naţional de Statistică (INS) pentru anul anterior. Iată care sunt amenzile aplicate în caz de rovinietă expirată pentru fiecare categorie de vehicul:

Categorie vehiculTipul de vehiculAmendă minimăAmendă maximăRedus 50% (minim)Redus 50% (maxim)
AAutoturisme500 lei1.000 lei250 lei500 lei
BVehicule ≤3,5t1.140 lei2.280 lei570 lei1.140 lei
CVehicule 3,5-7,5t3.800 lei7.600 lei1.900 lei3.800 lei
DVehicule 7,5–12t6.650 lei13.300 lei3.325 lei6.650 lei
EVehicule ≥12t (max. 3 axe)8.550 lei17.100 lei4.275 lei8.550 lei
FVehicule ≥12t (min. 4 axe)14.250 lei28.500 lei7.125 lei14.250 lei
GMicrobuze (9-23 locuri)3.800 lei7.600 lei1.900 lei3.800 lei
HAutobuze (peste 23 locuri)6.650 lei13.300 lei3.325 lei6.650 lei

Ca și în cazul altor contravenții prevăzute de Codul Rutier, șoferii sancționați pentru lipsa rovinietei au posibilitatea să plătească doar jumătate din cuantumul amenzii în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării (primirii) procesului-verbal de contravenție.

Atenție: Dacă depășești cele 15 zile, vei plăti amenda integral (între minimul și maximul prevăzut de lege). Nu sunt prevăzute prelungiri ale termenului.

Câte amenzi poți primi pentru lipsa rovinietei? Ce spune legea

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul eRovinieta.net, verificarea rovinietei se face automat, cu ajutorul camerelor video ANPR (Automatic Number Plate Recognition) gestionate de CNAIR, la fiecare trecere prin dreptul acestora. Conform prevederilor art. 18, alin. (11) – Sancțiuni din Legea nr. 226/2023, actualizată, în cazul în care ai circulat fără rovinietă valabilă mai multe zile, poți să fii amendat o singură dată. Trebuie să știi că, de la data la care s-a săvârșit contravenția și până când procesul-verbal îți este comunicat oficial, prin poștă ori prin curier, nu se pot emite alte procese-verbale de contravenție pentru lipsa rovinietei valabile pentru același autovehicul. Practic, chiar dacă ești surprins de mai multe camere video ANPR circulând fără rovinietă valabilă în aceeași zi sau în zile consecutive, vei primi o singură amendă până la notificarea oficială.

Inspectorii au la dispoziție cel mult 60 de zile pentru a redacta și comunica procesul-verbal de contravenție. Însă dacă după primirea înștiințării vei continua să circuli fără rovinietă, poți primi o nouă amendă. Așadar, poți fi amendat de mai multe ori în decurs de un an calendaristic.

De asemenea, este important de știut că aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 4 luni de la data săvârșirii faptei, dacă procesul-verbal nu a fost întocmit și comunicat în acest interval.

Cum poți plăti amenda pentru rovinietă expirată

Legislația rutieră în vigoare stabilește cu claritate modalitățile prin care poți să achiți amenzile de circulație, inclusiv a celor pentru rovinietă expirată. Plata se poate face fie în numerar, la orice unitate a Trezoreriei Statului, într-un cont unic, indiferent de locul unde ai fost surprins circulând fără rovinietă valabilă sau de domiciliu. De asemenea, poți plăti amenda cash și la direcțiile de taxe și impozite locale sau la ghișeele Poștei Române de pe întregul teritoriu al țării. Alternativ, amenda poate fi achitată și online, prin platforma ghiseul.ro. Pentru a avea acces, este necesar să-ți creezi un cont pe baza datelor personale și să introduci un card bancar emis de o bancă din România. În același timp, poți achita amenda și prin intermediul unui serviciu de Internet Banking, în contul dedicat sancțiunilor contravenționale.

Cum eviți amenda

Cea mai simplă și sigură metodă prin care poți evita o sancțiune contravențională este verificarea periodică a datei de expirare a rovinietei pe platforma eghiseul.ro și reînnoirea acesteia din timp, înainte de expirare. De asemenea, este la fel de important să verifici cu atenție numărul de înmatriculare introdus în momentul achiziției, întrucât o simplă cifră sau literă scrisă greșit îți poate aduce o amendă.

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