BAC 2026 – sesiunea de toamnă. Lista disciplinelor pentru care puteau opta elevii

Elevii înscriși la sesiunea de toamnă a examenului național de bacalaureat 2026 susțin astăzi proba scrisă la alegere a profilului și specializării (E.d). Disciplina la care fiecare candidat susține examenul a fost aleasă la momentul înscrierii, în conformitate cu prevederile metodologiei în vigoare.

Astfel, elevii de la profilul real au putut alege una dintre următoarele discipline: Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică.

Elevii de la profilul uman au optat pentru una dintre disciplinele: Geografie, Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie.

În cazul absolvenților filierei tehnologice și ai filierei vocaționale, proba de examen a fost aleasă în funcție de profilul și specializarea absolvite, candidații susținând proba la una dintre disciplinele: Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Economie, Psihologie, Sociologie, Logică, argumentare și comunicare sau Filosofie, după caz.

Reguli pentru candidați la la BAC 2026 – sesiunea de toamnă

În sesiunea de toamnă a examenului național de bacalaureat 2026, candidații au obligația de a respecta toate prevederile stabilite prin metodologia de organizare și desfășurare a examenului. Accesul în centrul de examen se face numai pe baza unui act de identitate valabil.

Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile care vizează desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat.

Potrivit Ministerului Educației, elevii care vor susține examenul de Bacalaureat 2026 trebuie să țină cont de următoarele reguli:

(1) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop, nu sunt primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3) – (5) sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3) – (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații „eliminați din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

(8) Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim, pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise.

(9) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice care vizează organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și prevederile alin. (1) – (7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

(10) După parcurgerea etapelor menționate la alin. (9), candidații vor semna un proces verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1) – (7) și mențiunea că au luat cunoștință de faptul că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3) – (5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

Cum se face corectura la BAC 2026 – sesiunea de toamnă

În ultimii ani, la examenul de Bacalaureat, s-a introdus corectarea digitalizată a lucrărilor elevilor. Procedura permite o evaluare mai rapidă a lucrărilor scrise, scăderea riscului erorii umane în momentul corectării și transmiterea eficientă a notelor, în vederea afișării rezultatelor la examene.

Corectarea digitalizată a lucrărilor de Bacalaureat înseamnă că acestea nu mai sunt corectate fizic, ci sunt scanate și încărcate pe o platformă online securizată, unde sunt distribuite aleatoriu către doi evaluatori diferiți din județe diferite. Corectarea se face exclusiv digital, iar punctajul este calculat automat la final.

Identitatea elevului este ascunsă automat odată cu încărcarea acesteia pe platforma digitalizată. Nu mai este necesar ca elevii/asistențe să secretizeze manual lucrările. Dacă există o diferență de peste 1 punct, platforma identifică aceste lucrări și le repartizează automat altor doi evaluatori. După a doua evaluare, se elimină nota cea mai mare și cea mai mică și se face media notelor rămase.

Când se afişează rezultatele la BAC 2026 – sesiunea de toamnă

Rezultatele inițiale ale sesiunii de toamnă a examenului național de bacalaureat 2026 vor fi afișate în data de 18 august, până în ora 12.

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

”Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz” se arată în ordinul dat de minister.

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea de toamnă

  • 3-4 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 4 – 5 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 6 – 7 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
  • 5 – 6 august 2026 Evaluarea competențelor digitale – proba D
  • 10 august 2026 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
  • 11 august 2026 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
  • 12 august 2026 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
  • 13 august 2026 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
  • 18 august 2026 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise
  • și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)
  • 19-20 august 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 20-21 august 2026 Soluționarea contestațiilor
  • 24 august 2026 Afișarea rezultatelor finale

Când se depun contestaţiile la BAC 2026 – sesiunea de toamnă

Elevii care consideră că notele obținute inițial la BAC 2026 sesiunea de toamnă nu reflectă în mod corect lucrările lor, pot depune contestații la una sau mai multe probe. Ei pot face acest lucru, începând din data de 18 august, după afișarea rezultatelor și până pe 20 august.

Elevii trebuie să fie conștienți că depunerea unei contestații nu garantează neapărat o creștere a notei, dar reprezintă un drept legitim de a solicita o evaluare justă.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.

Contestațiile pot fi depuse fie fizic, la secretariatul unității de învățământ unde a fost susținut examenul, fie online, prin e-mail, la adresa secretariatului.

Descoperă și Contestații Bac 2026. Cum se depun și cum arată un model de contestație

Sursă foto – Shutterstock.com.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Bogdan Ionescu, fostul ei soț, a publicat o serie de fotografii cu Sofia și Traian Junior, iar micuții sunt acum aproape adolescenți
Unica.ro
Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Bogdan Ionescu, fostul ei soț, a publicat o serie de fotografii cu Sofia și Traian Junior, iar micuții sunt acum aproape adolescenți
Cine este copilul care a cântat împreună cu Nick Cave pe scenă la Summer Well 2026. Matei are doar 10 ani și nu este deloc străin de lumea artistică
Elle.ro
Cine este copilul care a cântat împreună cu Nick Cave pe scenă la Summer Well 2026. Matei are doar 10 ani și nu este deloc străin de lumea artistică
gsp
Lovitura verii în televiziune! Cătălin Măruță ia locul vedetei de la Antena 1
GSP.RO
Lovitura verii în televiziune! Cătălin Măruță ia locul vedetei de la Antena 1
Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu Georgina Rodriguez! Ceremonie discretă în Portugalia
GSP.RO
Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu Georgina Rodriguez! Ceremonie discretă în Portugalia
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Incredibil ce s-a aflat acum despre șoferul care a produs tragedia de la Brașov. Din păcate, da, e adevărat! Cine sunt cele două persoane decedate
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Incredibil ce s-a aflat acum despre șoferul care a produs tragedia de la Brașov. Din păcate, da, e adevărat! Cine sunt cele două persoane decedate
BREAKING! Este știrea zilei în televiziune și nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea mutare! 😱 Cătălin Măruță a semnat cu ANTENA 1 și, da, a confirmat cu subiect și predicat
Avantaje.ro
BREAKING! Este știrea zilei în televiziune și nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea mutare! 😱 Cătălin Măruță a semnat cu ANTENA 1 și, da, a confirmat cu subiect și predicat
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
SURSE Noile nume pentru șefia Guvernului sunt de fapt vechi. Va funcționa ciorba reîncălzită?
Adevarul.ro
SURSE Noile nume pentru șefia Guvernului sunt de fapt vechi. Va funcționa ciorba reîncălzită?
Cum se poate rezolva blocajul de la noul stadion Dinamo. Primarul Sectorului 2 a dat toate detaliile: „Nu este ceva extraordinar”
Fanatik.ro
Cum se poate rezolva blocajul de la noul stadion Dinamo. Primarul Sectorului 2 a dat toate detaliile: „Nu este ceva extraordinar”
Accidentul din Dâmbovița cu cinci morți, șoferul de 20 de ani nu avea permis
Financiarul.ro
Accidentul din Dâmbovița cu cinci morți, șoferul de 20 de ani nu avea permis
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
TVMania.ro
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Cine sunt tinerii morți în accidentul din Brașov. Momentul când șoferul sare peste giratoriu și îi strivește
ObservatorNews.ro
Cine sunt tinerii morți în accidentul din Brașov. Momentul când șoferul sare peste giratoriu și îi strivește
Mutarea genială făcută de magazinele Lidl și lăudată de toți clienții. Da prețul e mic, foarte mic
Libertateapentrufemei.ro
Mutarea genială făcută de magazinele Lidl și lăudată de toți clienții. Da prețul e mic, foarte mic
Parteneri
Sorana Cîrstea a văzut imaginile de la căsătoria Irinei Begu cu antrenorul ei și a reacționat într-un singur cuvânt
GSP.ro
Sorana Cîrstea a văzut imaginile de la căsătoria Irinei Begu cu antrenorul ei și a reacționat într-un singur cuvânt
Cine sunt cei doi români despre care Zverev a spus că „erau mult mai buni ca mine în perioada junioratului”
GSP.ro
Cine sunt cei doi români despre care Zverev a spus că „erau mult mai buni ca mine în perioada junioratului”
Parteneri
Frații Tate, cu bagajele pentru fugă? Procurorii cer să rămână după gratii
Mediafax.ro
Frații Tate, cu bagajele pentru fugă? Procurorii cer să rămână după gratii
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Mega lovitură în TV. Cătălin Măruță îi va lua locul lui Denise Rifai la Antena 1. Ce va face femeia în continuare
Redactia.ro
Mega lovitură în TV. Cătălin Măruță îi va lua locul lui Denise Rifai la Antena 1. Ce va face femeia în continuare
O nouă mișcare seismică în România! A fost cea mai puternică din ultimele luni și s-a resimțit până în Capitală
KanalD.ro
O nouă mișcare seismică în România! A fost cea mai puternică din ultimele luni și s-a resimțit până în Capitală

Politic

Parteneri
Polonezii au pus ochii pe „perla” Farului! Transferul care îl poate lăsa pe Sabău fără un titular incontestabil
Fanatik.ro
Polonezii au pus ochii pe „perla” Farului! Transferul care îl poate lăsa pe Sabău fără un titular incontestabil
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online