BAC 2026 – sesiunea de toamnă. Lista disciplinelor pentru care puteau opta elevii

Elevii înscriși la sesiunea de toamnă a examenului național de bacalaureat 2026 susțin astăzi proba scrisă la alegere a profilului și specializării (E.d). Disciplina la care fiecare candidat susține examenul a fost aleasă la momentul înscrierii, în conformitate cu prevederile metodologiei în vigoare.

Astfel, elevii de la profilul real au putut alege una dintre următoarele discipline: Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică.

Elevii de la profilul uman au optat pentru una dintre disciplinele: Geografie, Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie.

În cazul absolvenților filierei tehnologice și ai filierei vocaționale, proba de examen a fost aleasă în funcție de profilul și specializarea absolvite, candidații susținând proba la una dintre disciplinele: Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Economie, Psihologie, Sociologie, Logică, argumentare și comunicare sau Filosofie, după caz.

Reguli pentru candidați la la BAC 2026 – sesiunea de toamnă

În sesiunea de toamnă a examenului național de bacalaureat 2026, candidații au obligația de a respecta toate prevederile stabilite prin metodologia de organizare și desfășurare a examenului. Accesul în centrul de examen se face numai pe baza unui act de identitate valabil.

Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile care vizează desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat.

Potrivit Ministerului Educației, elevii care vor susține examenul de Bacalaureat 2026 trebuie să țină cont de următoarele reguli:

(1) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop, nu sunt primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3) – (5) sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3) – (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații „eliminați din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

(8) Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim, pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise.

(9) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice care vizează organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și prevederile alin. (1) – (7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

(10) După parcurgerea etapelor menționate la alin. (9), candidații vor semna un proces verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1) – (7) și mențiunea că au luat cunoștință de faptul că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3) – (5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

Cum se face corectura la BAC 2026 – sesiunea de toamnă

În ultimii ani, la examenul de Bacalaureat, s-a introdus corectarea digitalizată a lucrărilor elevilor. Procedura permite o evaluare mai rapidă a lucrărilor scrise, scăderea riscului erorii umane în momentul corectării și transmiterea eficientă a notelor, în vederea afișării rezultatelor la examene.

Corectarea digitalizată a lucrărilor de Bacalaureat înseamnă că acestea nu mai sunt corectate fizic, ci sunt scanate și încărcate pe o platformă online securizată, unde sunt distribuite aleatoriu către doi evaluatori diferiți din județe diferite. Corectarea se face exclusiv digital, iar punctajul este calculat automat la final.

Identitatea elevului este ascunsă automat odată cu încărcarea acesteia pe platforma digitalizată. Nu mai este necesar ca elevii/asistențe să secretizeze manual lucrările. Dacă există o diferență de peste 1 punct, platforma identifică aceste lucrări și le repartizează automat altor doi evaluatori. După a doua evaluare, se elimină nota cea mai mare și cea mai mică și se face media notelor rămase.

Când se afişează rezultatele la BAC 2026 – sesiunea de toamnă

Rezultatele inițiale ale sesiunii de toamnă a examenului național de bacalaureat 2026 vor fi afișate în data de 18 august, până în ora 12.

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

”Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz” se arată în ordinul dat de minister.

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea de toamnă

3-4 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

4 – 5 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

6 – 7 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

5 – 6 august 2026 Evaluarea competențelor digitale – proba D

10 august 2026 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

11 august 2026 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

12 august 2026 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

13 august 2026 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

18 august 2026 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise

și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)

19-20 august 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20-21 august 2026 Soluționarea contestațiilor

24 august 2026 Afișarea rezultatelor finale

Când se depun contestaţiile la BAC 2026 – sesiunea de toamnă

Elevii care consideră că notele obținute inițial la BAC 2026 sesiunea de toamnă nu reflectă în mod corect lucrările lor, pot depune contestații la una sau mai multe probe. Ei pot face acest lucru, începând din data de 18 august, după afișarea rezultatelor și până pe 20 august.

Elevii trebuie să fie conștienți că depunerea unei contestații nu garantează neapărat o creștere a notei, dar reprezintă un drept legitim de a solicita o evaluare justă.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.

Contestațiile pot fi depuse fie fizic, la secretariatul unității de învățământ unde a fost susținut examenul, fie online, prin e-mail, la adresa secretariatului.

Descoperă și Contestații Bac 2026. Cum se depun și cum arată un model de contestație

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