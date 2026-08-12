AFM învârte anual miliarde de lei, bani adunați din taxe de mediu, eco-taxe pe ambalaje, licitarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, dar și din alte surse. AFM derulează programe importante cum sunt Rabla, Casa Verde Fotovoltaice, finanțează centre de colectare separată sau campanii de împăduriri. De toate acestea se ocupă un fost polițist local și un protejat politic, vecin cu cuplul Firea-Pandele.

De la polițist local la cârma AFM

CV-ul lui Florin Bănică începe în anul 2015, la vârsta de 29 de ani, când s-a angajat ca polițist local la sectorul 6. Studiile universitare le demarează un an mai târziu la Hyperion, unde a absolvit, în 2019, Facultatea de Științe Economice și Afaceri Internaționale. În paralel, la sfârșitul anului 2018, renunță la uniforma de polițist local pentru funcția de consilier la Garda Națională de Mediu în cadrul Direcției Buget, Financiar, Contabilitate, probabil datorită cunoștințelor acumulate la celebra universitate. A urmat un master la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor din cadrul Universității Politehnice București cu specializarea pe ingineria mediului. Cum a terminat masterul, Bănică s-a înscris și la doctorat pe o temă ecologică, tot la Universitatea Politehnica București. Profesional a avansat în funcția de comisar la Garda Națională de Mediu, apoi comisar general adjunct și, din martie 2025, președinte al Administrației Fondului de Mediu cu rang de secretar de stat.

Cine gestionează miliardele de la Administrația Fondului pentru Mediu: un fost polițist local și ginerele unui primar condamnat
Florin Bănică. Sursa foto: Facebook / Florin Bănică

Ultima declarație de avere disponibilă a lui Florin Bănică datează din anul 2024 și arată că deține o casă de 160 mp în Domnești, Ilfov, dobândită în anul 2018, când a contractat și un credit de 245.000 de lei.

Salariul lui Bănică pentru funcția de președinte AFM este undeva la 16.500 de lei brut pe lună.

Soția, angajată la o companie rusească

Soția lui Florin Bănică și-a câștigat existența ca manager de proiect la firma de IT 1C Romania Business Lab SRL. Firma se numește acum Romania Business Lab și a fost fondată în anul 2012 de gigantul rusesc 1C, prezent în mai multe țări și controlat de miliardarul Boris Nuraliev. Inițial, denumirea firmei din România a fost 1C Account Timbal SRL, apoi 1C Romania Business Lab și, de când cu războiul în Ucraina, Romania Business Lab. Și asta deoarece, pentru a evita problemele, rușii de la 1C s-au retras, lăsând firma pe mâna unui cetățean din Republica Moldova și a unuia din Letonia. 

În primăvara anului 2022, Ministerul de Interne din Polonia l-a inclus pe Boris Nuraliev, fondatorul 1C, pe lista sa națională de sancțiuni (înghețarea activelor, blocarea conturilor și interdicție de intrare pe teritoriu). Apoi și Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a impus sancțiuni personale împotriva sa. SUA și UE nu l-au inclus pe Nuraliev pe lista de sancțiuni dar acesta se află sub atenția autorităților din cauza rolului pe care compania sa îl joacă în economia de stat a Rusiei.

Florin Bănică nu a aterizat de unul singur în politică. Fratele său, Ionuț Bănică este primarul comunei Corbii Mari din județul Dâmbovița. Primar din anul 2016, Ionuț Bănică este și vicepreședinte al PSD Dâmbovița. De altfel, și Florin Bănică este membru PSD Dâmbovița.

Vicele de la AFM, ginerele lui Mircia Muntean

Din 2023, vicepreședintele AFM cu rang de subsecretar de stat este Adrian Corbu. Acesta este ginerele fostului primar de Deva din perioada 1996 – 2012, Mircia Muntean. Tatăl socru a fost ales și deputat în anul 2016, dar și-a întrerupt mandatul din cauza unei condamnări penale cu executare. Inițial, Muntean a fost condamnat în anul 2013 la patru ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Ulterior, în iunie 2016, el a primit, într-un alt dosar, doi ani de închisoare pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului. 

Cine gestionează miliardele de la Administrația Fondului pentru Mediu: un fost polițist local și ginerele unui primar condamnat
Adrian Corbu. Sursa foto: Facebook / Adrian Corbu

Cele două pedepse au fost contopite, iar Mircia Muntean s-a ales cu șase ani de  închisoare, dar a fost eliberat condiționat la sfârșitul lui 2019. Mircia Muntean este un adevărat traseist al politicii românești trecând pe la PDL, PSD, PSRO și PNL (unde s-a înscris în anul 2023).

Cine gestionează miliardele de la Administrația Fondului pentru Mediu: un fost polițist local și ginerele unui primar condamnat
Paula Corbu și tatăl său, Mircia Muntean. Sursa foto: Facebook

Adrian Corbu a fost și el lider în organizația de tineret a PDL, dar se înțelege bine și cu social democrații, și cu liberalii. Corbu a ocupat mai multe funcții în stat încă de la vârsta de 25 de ani când a fost ales asistent la cabinetul secretarului de stat Marin Anton din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. În 2011, a ajuns consilierul personal al ministrului transporturilor ceea ce i-a deschis ușa funcțiilor de conducere, a consiliilor de administrație sau AGA la Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART SA, Compania Națională Aeroporturi București SA, Societatea Națională Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia SA și Autoritatea Navală Română. 

În 2011, când a încheiat cu ministerul, s-a orientat către funcția de consilier personal al președintelui Consiliului Județean Ilfov (Marian Petrache) și apoi de director de cabinet la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Aceste poziții i-au deschis alte uși pentru posturi de conducere la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti-Ilfov, director și membru CA la Compania Municipală Consolidări SA, Compania Municipală Medicală București SA și Compania Municipală Iluminat Public București SA. Cele legate de Primăria Capitalei s-au întâmplat în timpul mandatului de primar al Gabrielei Firea. 

De altfel, Corbu este un apropiat al familiei Firea-Pandele atât la figurat, cât și la propriu, pentru că sunt vecini în Voluntari. Iar în perioada 2021 – 2023, Corbu a lucrat la Primăria Voluntari, ca șef de serviciu. De aici a plecat pe funcția de consilier al președintelui Consiliului Județean Prahova, după care a găsit locul de vis de la AFM.

Adrian Corbu este și fratele lui Mihai Corbu, care conducea Trustul de Clădiri Metropolitane, o altă companie a Primăriei Capitalei înființată de primărița Firea.

Cine gestionează miliardele de la Administrația Fondului pentru Mediu: un fost polițist local și ginerele unui primar condamnat
Mihai Corbu. Sursa foto: linkedin.com

Asociat cu un politician

Ca afaceri private, care lipsesc din CV, Adrian Corbu a fost asociat în două firme alături de politicianul Cristache Rădulescu, fostul președinte al consiliului județean Ilfov și fostul senator de Ilfov din partea PDL. Este vorba despre Liberty Group (înființată în anul 2002 cu scopul de fabricare a încălțămintei și radiată în 2019) unde Corbu a fost asociat în perioada 2004 – 2013 și Alfa Tipo SRL (fondată în 1992) unde a fost prezent între 2006 și 2013. În aceste firme este implicată și Catia Niculina Rădulescu, care are afaceri și în domeniul farmaceutic și a fost asociată și în compania Centrofarm SA, unde Adrian Corbu a deținut unul dintre primele locuri de muncă, în perioada 2007 – 2009.

Ultima declarație de avere disponibilă, din 2024, arată că familia Corbu este destul de înstărită. Aceasta deține la Predeal și în Voluntari peste 1.100 mp de teren intravilan, două case în Voluntari și un spațiu comercial/de producție în Predeal și bijuterii și tablouri în valoare totală de 22.000 de euro.

Salariul lui Corbu pentru funcția de vicepreședinte AFM este de vreo 14.500 de lei brut pe lună. Iar soția sa, Paula Ioana Corbu, fiica fostului primar de Deva, lucrează ca șef serviciu la Centrul de Sănătate al STB și ca jurist la STB SA (compania de transport a Primăriei Capitalei) încasând peste 110.000 de lei pe an.

Cine gestionează miliardele de la Administrația Fondului pentru Mediu: un fost polițist local și ginerele unui primar condamnat
Paula și Adrian Corbu. Sursa foto: Facebook / Paula Ioana Corbu
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 2 comentarii
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Comentarii (2)
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GoguDemagogu 12.08.2026, 08:34

Lume bună... pe mâna cui a ajuns Romania...

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MQTV 12.08.2026, 08:56

ALTĂ LUME , ALTĂ ERĂ PENTRU PROȘTII CARE SPERĂ . EU SUNT PRIMUL .

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