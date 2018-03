Tibi Ușeriu este pe primul loc la 6633 Arctic Ultra și s-a distanța față de urmăritorul său, irlandezul Patrick O’Toole. Sportivul din Bistrița a parcurs aproape 250 de kilometri în 50 de ore. Cu toate că are de-a face cu temperaturi de minus 30 de grade Celsius, Tibi Ușeriu vrea să câștige din nou ultramaratorul de la Cercul Polar.

Cu toate că au trecut doar două zile și jumătate de la startul cursei, Tibi Ușeriu spune a dormit doar 11 ore, în total, scrie timponline.ro. Sportivul bistrițean a intrat pe Ice Road, porțiunea considerată cea mai dificilă de pe traseul ultramaratonului de la Cercul Polar.

De când a aflat că a rămas singurul român în cursă, se pare că a luat-o personal: Dacă tot am rămas singur aici, măcar să țin eu steagul!

Potrivit organizatorilor 6633 Arctic Ultra, sportivul din Bistrița s-a distanțat față de concurentul aflat pe locul 2.

Tibi Ușeriu se pregătește să parcurgă cea mai dificilă porțiune a traseului de 350 de kilometri.

„Imediat după CP3 s-a intrat pe Ice Road. E un fluviu îngheţat, transformat o lună pe an în drum. De aici încolo se va vedea cine are tărie mentală. Este extrem de frig, alunecos, gheaţa trozneşte sub tine şi mai trec şi camioane de 60 tone din când în când. Exact ce-i place lui Tibi. De la începutul cursei aşteaptă porţiunea asta.”, potrivit sursei citate.