De Paul Tecuceanu,

Un cetăţean din Timişoara a surprins, sâmbătă după-amiază, o mulţime de șerpi de apă, care nu sunt periculoși, făcându-şi veacul pe malul râului. Ieșit la plimbare, împreună cu familia, Cristian Munteanu a filmat zeci de târâtoare.

„Am ieșit la plimbare, sambată, și mergând pe malul Begăi am văzut această gramadă de șerpi. Mie nu mi-e frică de ei, știu că sunt de apă, dar am mai fost cu soția si cu copiii, care au rămas uimiți. Nu au mai văzut așa ceva. Nici eu nu am văzut, pâna acum, atât de mulți. Nu cred că este sigur să te plimbi pe malul Begai în condiţiile astea, dar nici nu ai ce să le faci. Nu au încercat să atace, dar s-au speriat când ne-au văzut și au început să plece”, a declarat, pentru sursa citată, bărbatul.

Din câte se pare, de vina pentru apariția șerpilor este scăderea nivelului apei, din cauza lucrărilor care se fac la nodul hidrotehnic de la Sanmihai.

