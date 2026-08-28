Bărbatul a fost prins în Tarragona, în nord-estul Spaniei, la opt luni după ultima sa evadare, dintr-un penitenciar italian de maximă siguranță. Toma Taulant este cunoscut în Italia drept „mago della fuga”, adică „maestrul evadărilor”.

Trebuia să rămână după gratii până în 2048

Înainte să fugă, în decembrie 2025, dintr-un penitenciar de maximă siguranță din Milano, bărbatul executa o pedeapsă care urma să se încheie abia în 2048. El fusese condamnat pentru mai multe infracțiuni, printre care tâlhărie cu violență, furt și trafic de droguri și pe numele său fusese emis un mandat european de arestare de către autoritățile italiene.

După luni de căutări, polițiștii spanioli au aflat că fugarul locuia în Tarragona și au organizat operațiunea de capturare.

Toma Taulant a evadat din patru închisori

Istoria evadărilor lui Toma Taulant începe în 2009. Atunci a fugit dintr-o închisoare din Terni, în regiunea italiană Umbria. Patru ani mai târziu, în 2013, a reușit să evadeze dintr-un penitenciar din Parma, și tot în acel an a fugit și dintr-o închisoare din Belgia, de această dată folosind o metodă neobișnuită: o piramidă umană care l-a ajutat să treacă peste zidul penitenciarului.

Cea de-a patra evadare a avut loc în decembrie 2025, când se afla într-o închisoare italiană de maximă siguranță. A tăiat gratiile de la fereastră și a coborât folosind cearșafuri legate între ele. Poliția spaniolă a descris întreaga poveste într-o frază scurtă: „Pare desprins dintr-un film”.

A opus rezistență când polițiștii au venit să-l ridice

Fugarul a fost prins vinerea trecută în Tarragona, însă arestarea nu a fost deloc simplă. Potrivit poliției, bărbatul a opus „o rezistență puternică și activă”, mai ales că în momentul intervenției era însoțit de mai mulți conaționali, iar aceștia ar fi încercat să-i împiedice pe polițiști să-l aresteze.

Unul dintre ei a lovit și a rănit doi agenți. Bărbatul care i-ar fi atacat pe polițiști nu a fost prins și este în continuare căutat. În timpul operațiunii, oamenii legii au recuperat și un pistol Sig Sauer, despre care autoritățile spun că ar fi fost aruncat de unul dintre apropiații fugarului.

Avea acte false și bancnote de 500 de euro suspectate că ar fi contrafăcute

După ce a fost imobilizat, polițiștii au găsit asupra lui documente de identitate false. Verificările făcute ulterior au arătat că bărbatul avea antecedente penale și în orașul catalan Girona, unde fusese cercetat pentru deținere de arme și explozibili. Polițiștii au mai găsit asupra sa două bancnote de câte 500 de euro. Anchetatorii suspectează că acestea ar putea fi false, iar bancnotele au fost trimise Băncii Spaniei pentru expertiză.

După arestare, bărbatul a cerut să fie eliberat pe cauțiune, însă solicitarea i-a fost respinsă. A fost plasat în arest preventiv într-un penitenciar din Tarragona și va rămâne acolo până când autoritățile vor finaliza procedura de extrădare în Italia. Odată ajuns din nou în Italia, „maestrul evadărilor” va trebui să revină în sistemul penitenciar din care a reușit să fugă de mai multe ori.

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