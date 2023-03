Numele Colegiului Caragiale a apărut în ancheta privind traficul de droguri în mai multe licee din București. Întrebată dacă avea cunoștință despre consumul de droguri în instituția pe care o conduce, Andreia Bodea a explicat că i-a informat pe părinți despre acest fenomen.

„Nu numai că avem cunoștință, am și transmis și părinților. Am transmis peste tot. Eu i-am informat pe părinți atunci când am știut”, a spus profesoara, la Euronews.

Bodea a spus însă s-a confruntat cu „reacții violente”, fiind inclusiv amenințată că va fi dată în judecată.

„Părinții sunt cei care, cel puțin din experiența mea, au reacții violente și agresive la adresa mea, pentru că cer dovezi. Părinții vin când sunt chemați la școală și îmi spun: «Vă dau în judecată! Ce aveți cu copilul meu? Eu vreau dovada»”, a mai spus profesoara.

„Am chemat poliția și lucrurile au rămas tot așa”

Directoarea liceului a mai spus că, în calitate de director, nu poate căuta în ghiozdanele elevilor, fiind nevoită să alerteze poliția atunci când există suspiciuni privind consumul de droguri la școală.

„Am chemat poliția, am sesizat părinții și lucrurile au rămas tot așa. (…) Nu am sesizat DIICOT-ul ca atare. Nu e ca și cum lucrurile ar fi fost ascunse sub preș”, a mai spus aceasta.

Recomandări Strategia Occidentului în războiul din Ucraina poate pregăti terenul pentru o victorie a Rusiei, spun doi experți

Șapte persoane, reținute în dosar

Luni, 20 martie, autoritățile au efectuat 23 de percheziții domiciliare în Capitală, într-un dosar cu acuzații de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc și trafic de droguri de risc.

Anchetatorii spun că, începând cu anul 2022, membrii grupului au comercializat droguri de risc și de mare risc consumatorilor, inclusiv către elevi din licee din București. În urma perchezițiilor, 22 de tineri, printre care elevi, au fost duși la audieri.

Doi dintre liceenii conduși la audieri ar fi elevi la Liceul Traian și Liceul Hristo Botev, iar părinții lor lucrează la Ministerul Afacerilor Externe, respectiv DNA, potrivit G4Media, care citează surse judiciare.

După audieri, șapte persoane anchetate în dosar au fost reținute, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar, potrivit Euronews, care citează surse judiciare.



Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Șocul trăit de un gălățean în Italia, când s-a întors la locuință. Era 2 noaptea: "Ea s-a întors zâmbind. Eu m-am speriat, m-am jenat"

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Bărbatul în braţele căruia Lavinia Pîrva a fost surprinsă în weekend! Imaginea pe care nu credeai că o să o vezi

Viva.ro Ce se întâmplă cu afaceristul Cristian Țânțăreanu, la 78 de ani. Nimeni nu se aștepta să îl vadă așa, după ce s-a vindecat de cancer

Observatornews.ro A născut-o și a aruncat-o la gunoi. Ce riscă mama fetiței, găsită de un angajat de la salubritate pe banda de sortare a deșeurilor din Oravița

Știrileprotv.ro „Cu o durere de măsea a ajuns o legumă”. Familia unui tânăr din Constanța, în stare gravă de 2 luni, acuză medicii

FANATIK.RO Subiecte matematică simulare Evaluare Națională 2023. Ce au avut de rezolvat elevii și care este baremul – Update

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

Unica.ro Zodii care se confruntă cu probleme la finalul lunii martie. Nativii Balanță, printre cei vizați

HOROSCOP Horoscop 21 martie 2023. Săgetătorii ar fi bine să se lase în voia părții frumoase a firii lor, cea care îi poate inspira și pe cei din jur