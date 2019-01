„Nu am mai lucrat într-o parte a țării din cauza faptului că traficanții oferă 25.000 de dolari oricui poate ucide câinele. (…) Am primit amenințări cu moartea, parbrizul mașinii mele a fost spart, iar roțile au fost tăiate. Înțeleg cumva că infractorii sunt furioși”, a declarat stăpânul câinelui, Stuart Phillips (40 de ani), scrie The Guardian.

Stuart Phillips este antrenor de câini și pregătește patrupedele pentru a mirosi tutun, arme de foc, droguri, explozivi, carne și chiar și cadavre umane, cu scopul de a ajuta poliția în zonele vamale, precum și la perchezițiile făcute la casele traficanților.

