Impact fatal pentru o tânără din Vișina, la Picior de Munte

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, mașina era condusă de un tânăr de 26 de ani.

În jurul orei 18:43, șoferul a pierdut control volanului, moment în care Loganul a lovit glisiera metalică, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. În urma impactului violent, tânăra din Vișina, în vârstă de 22 de ani, care era pasageră pe bancheta din spate, și-a pierdut viața.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri de la Găești și Târgoviște, o ambulanță SMURD și una SAJ. Salvatorii au găsit-o pe fată în stare de inconștiență, iar manevrele de resuscitare nu au dus la niciun rezultat, fiind declarat decesul.

„Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul”, a transmis ISU Dâmbovița, conform publicației locale Telegrama.

Ce spune Poliția după accidentul din Dâmbovița

Tragedia s-a produs joi seară, în localitatea dâmbovițeană Picior de Munte, comuna Dragodana.

„Din cercetările preliminare, polițiștii au stabilit faptul că un tânăr, de 26 de ani, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 72, în localitatea Picior de Munte, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi părăsit partea carosabilă, răsturnându-se. Din nefericire, în urma accidentului, o tânără, de 22 de ani, din comuna Vișina, pasageră în autoturism, a decedat”, cu comunicat și reprezentanții IPJ Dâmbovița.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea accidentului.

O altă tragedie s-a produs în Ajunul Crăciunului, pe un drum din Iași. Un motociclist care circula pe șoseaua din pădurea de la Mădârjac și-a pierdut viața, după ce a pierdut controlul direcției, a ieșit de pe șosea și s-a izbit de un stâlp. Accidentul cumplit a fost filmat de o cameră de bord.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE