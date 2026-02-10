Există risc de recesiune tehnică

Băsescu a declarat, marți seară, la B1 TV, că există riscul să ajungem în recesiune tehnică, explicând ce înseamnă acest lucru.

„Categoric există riscul recesiunii tehnice, care încă nu e o recesiune reală. Recesiunea tehnică încă menține creștere economică față de anul anterior, dar nu menține creștere de pe trimestru pe trimestru în anul în curs sau față de trimestrul anterior. Deci e de așteptat ori o creștere 0, stagnare, ori o ușoară recesiune, fie ea și tehnică, dar n-are cum să fie altfel când s-au luat atâtea măsuri legate de creșterea taxelor, impozitelor, accizelor”, a spus fostul președinte.

El a adăugat: „Pe de o parte ceea ce a frânat economia, iar pe de altă parte reducerea veniturilor la salariați. Deci acest cocktail de măsuri duce la o ușoară recesiune”.

Principalul risc al României, în viziunea lui Băsescu

Fostul șef al statului estimează că România ar putea plăti anul acesta până la 16 miliarde de euro doar pentru dobânzi la împrumuturi.

„Noi vorbim de bătălia cu deficitul, dar e o bătălie care nu se vede și despre care nu vorbește nimeni, iar această bătălie gigantică e cu dobânzile la împrumuturi. Anul care a trecut, România a plătit 11 miliarde de euro numai dobânzile la împrumuturi. Anul acesta nu am datele, că sunt ținute secret de Ministerul de Finanțe, dar estimez că vor fi cel puțin 15-16 miliarde dobânzi la împrumuturi pe care Guvernul va trebui să le aibă în buget și să le plătească la momentul la care vine scadența pentru dobânzi”, a mai precizat el.

Băsescu consideră că acest lucru ar putea deveni marea problemă economică a anului 2026.

„Deci situația e mult mai rea și când văd că sunt sectoare întregi care cer mărirea salariilor îți vine să spui «în ce țară trăiesc?» sau «ei pe ce lume sunt?». România e în riscul foarte mare ca la un moment dat să nu mai poată plăti dobânzile la împrumuturi, nu împrumuturile. Împrumuturile le va plăti, dar dobânzile la împrumuturi nu și asta e faliment”, a mai declarat Traian Băsescu, potrivit publicației citate.

De asemenea, fostul președinte al României a criticat și decizia premierului Ilie Bolojan de a majora toate taxele în același timp. Băsescu a propus o altă abordare pentru reducerea deficitului bugetar: eliminarea sporurilor din sectorul public.

„A fost o strategie greșită să crești toate impozitele câte puțin, dar toate, accizele câte puțin, dar toate, taxele câte puțin, dar peste tot și uneori, din greșeală, chiar mai mult decât puțin, cum e la impozitele pe locuințe. Deci politica premierului Bolojan de a afecta toate sectoarele simultan cred că a fost greșită”, a mai declarat fostul președinte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE