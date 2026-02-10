Există risc de recesiune tehnică

Băsescu a declarat, marți seară, la B1 TV, că există riscul să ajungem în recesiune tehnică, explicând ce înseamnă acest lucru.

„Categoric există riscul recesiunii tehnice, care încă nu e o recesiune reală. Recesiunea tehnică încă menține creștere economică față de anul anterior, dar nu menține creștere de pe trimestru pe trimestru în anul în curs sau față de trimestrul anterior. Deci e de așteptat ori o creștere 0, stagnare, ori o ușoară recesiune, fie ea și tehnică, dar n-are cum să fie altfel când s-au luat atâtea măsuri legate de creșterea taxelor, impozitelor, accizelor”, a spus fostul președinte.

El a adăugat: „Pe de o parte ceea ce a frânat economia, iar pe de altă parte reducerea veniturilor la salariați. Deci acest cocktail de măsuri duce la o ușoară recesiune”.

Principalul risc al României, în viziunea lui Băsescu

Fostul șef al statului estimează că România ar putea plăti anul acesta până la 16 miliarde de euro doar pentru dobânzi la împrumuturi.

„Noi vorbim de bătălia cu deficitul, dar e o bătălie care nu se vede și despre care nu vorbește nimeni, iar această bătălie gigantică e cu dobânzile la împrumuturi. Anul care a trecut, România a plătit 11 miliarde de euro numai dobânzile la împrumuturi. Anul acesta nu am datele, că sunt ținute secret de Ministerul de Finanțe, dar estimez că vor fi cel puțin 15-16 miliarde dobânzi la împrumuturi pe care Guvernul va trebui să le aibă în buget și să le plătească la momentul la care vine scadența pentru dobânzi”, a mai precizat el.

Băsescu consideră că acest lucru ar putea deveni marea problemă economică a anului 2026.

„Deci situația e mult mai rea și când văd că sunt sectoare întregi care cer mărirea salariilor îți vine să spui «în ce țară trăiesc?» sau «ei pe ce lume sunt?». România e în riscul foarte mare ca la un moment dat să nu mai poată plăti dobânzile la împrumuturi, nu împrumuturile. Împrumuturile le va plăti, dar dobânzile la împrumuturi nu și asta e faliment”, a mai declarat Traian Băsescu, potrivit publicației citate.

De asemenea, fostul președinte al României a criticat și decizia premierului Ilie Bolojan de a majora toate taxele în același timp. Băsescu a propus o altă abordare pentru reducerea deficitului bugetar: eliminarea sporurilor din sectorul public.

„A fost o strategie greșită să crești toate impozitele câte puțin, dar toate, accizele câte puțin, dar toate, taxele câte puțin, dar peste tot și uneori, din greșeală, chiar mai mult decât puțin, cum e la impozitele pe locuințe. Deci politica premierului Bolojan de a afecta toate sectoarele simultan cred că a fost greșită”, a mai declarat fostul președinte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Prima rachetă hipersonică europeană privată, menită să pună Rusia la respect, testată cu succes
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultimă oră/ În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii împotriva lor”
Viva.ro
Ultimă oră/ În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii împotriva lor”
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
Unica.ro
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
Elle.ro
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
gsp
Mircea Lucescu pleacă în Belgia. Iată ultimele detalii: „Merge la unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume, un român”
GSP.RO
Mircea Lucescu pleacă în Belgia. Iată ultimele detalii: „Merge la unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume, un român”
„A aruncat o bancnotă de 200 de lei jandarmilor”, la Dinamo - Craiova. Ce a pățit după acest gest
GSP.RO
„A aruncat o bancnotă de 200 de lei jandarmilor”, la Dinamo - Craiova. Ce a pățit după acest gest
Parteneri
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Libertateapentrufemei.ro
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Avantaje.ro
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit
Tvmania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit

Alte știri

Un voluntar ISU a văzut cum un bărbat s-a prăbușit în fața lui, iar intervenția rapidă i-a salvat viața
Știri România 22:21
Un voluntar ISU a văzut cum un bărbat s-a prăbușit în fața lui, iar intervenția rapidă i-a salvat viața
Termoenergetica îl contrazice pe Daniel Băluță și spune că facturile sunt deja calculate în funcție de câtă căldură și apă caldă au locuitorii din București. Reacția primarului
Știri România 21:45
Termoenergetica îl contrazice pe Daniel Băluță și spune că facturile sunt deja calculate în funcție de câtă căldură și apă caldă au locuitorii din București. Reacția primarului
Parteneri
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Adevarul.ro
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Ce promisiune i-a făcut Leo Messi soției sale, Antonela. O va pune în aplicare după retragerea din fotbal
Fanatik.ro
Ce promisiune i-a făcut Leo Messi soției sale, Antonela. O va pune în aplicare după retragerea din fotbal
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Elle.ro
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Alejandro Fernandez, partenerul lui Emil Rengle, anunț după semifinala Eurovision România 2026: „Mă simt acasă aici! Eu sunt Alexandru acum. Da, eu vreau să fiu român”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:09
Alejandro Fernandez, partenerul lui Emil Rengle, anunț după semifinala Eurovision România 2026: „Mă simt acasă aici! Eu sunt Alexandru acum. Da, eu vreau să fiu român”
După eliminarea de la Survivor România 2026, Călin Donca a făcut dezvăluiri despre perioada petrecută la închisoare. Ce a spus despre polițistul Marian Godină: „Lucrurile ar fi stat diferit”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:11
După eliminarea de la Survivor România 2026, Călin Donca a făcut dezvăluiri despre perioada petrecută la închisoare. Ce a spus despre polițistul Marian Godină: „Lucrurile ar fi stat diferit”
Parteneri
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
TVMania.ro
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
Alimentul preferat al românilor, mai ieftin ca oricând. Producătorii se plâng că preţul a scăzut "dramatic"
ObservatorNews.ro
Alimentul preferat al românilor, mai ieftin ca oricând. Producătorii se plâng că preţul a scăzut "dramatic"
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Mediafax.ro
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Marius, un tânăr de 37 de ani din Suceava, a fost găsit fără suflare la câteva zile după ce a fost dat dispărut. Vestea a căzut ca un trănet peste familia sa
KanalD.ro
Marius, un tânăr de 37 de ani din Suceava, a fost găsit fără suflare la câteva zile după ce a fost dat dispărut. Vestea a căzut ca un trănet peste familia sa

Politic

Traian Băsescu, despre sectoarele care cer măriri de salarii: „Ei pe ce lume trăiesc?!”
Politică 23:17
Traian Băsescu, despre sectoarele care cer măriri de salarii: „Ei pe ce lume trăiesc?!”
Băsescu îl critică pe Bolojan că a mărit toate taxele: „Eu aș fi făcut mai întâi altceva, chiar dacă se supărau bugetarii pe mine”
Politică 22:40
Băsescu îl critică pe Bolojan că a mărit toate taxele: „Eu aș fi făcut mai întâi altceva, chiar dacă se supărau bugetarii pe mine”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Marea dezamăgire a lui Cristi Săpunaru după ce Rapid a părăsit Cupa României Betano: „Totul se trage de acolo”
Fanatik.ro
Marea dezamăgire a lui Cristi Săpunaru după ce Rapid a părăsit Cupa României Betano: „Totul se trage de acolo”
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe