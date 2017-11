Traian Băsescu, la 66 de ani: Care sunt cele mai celebre expresii ale fostului președinte și ce porecle a dat adversarilor

Traian Băsescu, la 66 de ani. Fostul președinte este cunoscut, în cele două mandate la Palatul Cotroceni, pentru expresiile devenite celebre, precum ”Un fleac, i-am ciuruit!”, sau ”Dragă Stolo”. Acesta nu s-a sfiit să pună ștampile dure adversarilor, pe care i-a poreclit în diverse moduri. Astfel, pe Victor Ponta l-a numit ”Dottore”, cu aluzie la doctoratul plagiat al acestuia, iar pe Călin Popescu Tăriceanu l-a caracterizat drept ”inimă zburdalnică”.

Traian Băsescu a plâns prima dată, în direct şi în public, în 2004, atunci când Theodor Stolojan venea cu un anunț șoc pe scena politică: se retrăgea din cursa pentru Preşedinţia României din motive de sănătate. Traian Băsescu s-a ridicat în picioare, încercând să spună câteva cuvinte, și, cu lacrimi în ochi, a rostit celebrul ”Dragă Stolo”.

Și în primul mandat, Traian Băsescu a câștigat simpatizanți prin campania inedită. Astfel, sloganul său: ”Să trăiți bine”, a prins foarte bine la electorat.

A mai rostit și ”Iarna nu-i ca vara”, dar și „Adriane, nici nu ştii cât de mic începi să fii!”, cu referire la învingerea în alegeri a contracandidatului său, Adrian Năstase, în 2004.

Iar când Guvernul lua măsuri privind indemnizațiile pentru mame, a declarat că “în ultima vreme, România nu mai are femei, are mămici și nu mai are copii, are bebeluși”.

Și în 209 a câștigat în fața PSD-ului. ”Un fleac, i-am ciuruit!”, îşi anunţa victoria Băsescu, în competiția cu Mircea Geoană, care se bucurase prea devreme de victorie și ieșise și el, pe scenă, cu celebra expresie: „Mihaela, dragostea mea!”.

Traian Băsescu nu și-a iertat niciodată adversarii, mai ales în discursurile publice. Toate etichetele puse de el politicienilor au rămas în memoria colectivă: Victor Ponta a fost numit ”Dottore” și ”pisicuț”, Călin Popescu Tăriceanu a fost caracterizat drept ”inimă zburdalnică”. Pe Liviu Dragnea l-a numit ”Ayatolhah”, iar Dan Voiculescu a primit porecla ”Felix Motanul”.