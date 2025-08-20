„Am semnat documentația prin care finalizăm PUZ-ul de extindere a liniei de tramvai în zona Unirii. Au fost parcurse toate etapele de avizare și urmează să fie introdus la vot în CGMB, în perioada următoare. Tot acum finalizăm și studiul de fezabilitate, urmând să demarăm licitația pentru proiectare și execuție”, a transmis Bujduveanu.

Proiectul prevede prelungirea liniei de tramvai 32 cu un kilometru, prin Piața Unirii, până la terminalul Sfânta Vineri, ceea ce va însemna o legătură directă și rapidă între sud-vestul și nord-estul Bucureștiului.

Așa arată proiectul de extindere a tramvaiului în zona Piața Unirii

Deocamdată, nu s-a decis un termen de începere a lucrărilor prin care vor fi puse șine și stații noi în zona Unirii.

Alte zone în care liniile de tramvai vor fi extinse sunt: Băneasa – de la capătul existent până la mall Băneasa și Șoseaua Chitilei – de la capătul existent până la Colosseum.

În plus, va urma și închiderea inelului median în zona de sud-est, care va lega cartierele Pantelimon și Progresul. Inelul median este șoseaua principală de legătură care înconjoară centrul Bucureștiului, între centrul orașului și actuala centură.

Centrul Bucureștiului a intrat într-un amplu proces de reabilitare din 10 iunie, când Primăria Sectorului 4, condusă de Daniel Băluță, a început lucrările la Planșeul Unirii, adică la placa de beton veche de aproape 100 de ani care este în pericol de prăbușire. Lucrările doar la planșeu sunt programate să dureze doi ani, până în 2027, iar cele de la Pasajul Unirii au ca termen de finalizare anul 2028.

