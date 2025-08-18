Pe 16 august, în jurul orei 18:00, poliţiştii din Călăraşi au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie de 31 de ani care a reclamat că a fost bătută de concubinul său. Poliţiştii au găsit trei femei, cu vârste între 21 şi 50 de ani, aflate în stare vădită de ebrietate şi agitate.

Femeia care a sunat la 112 a spus că nu a fost lovită, ci a avut doar un conflict verbal. După ce i s-a adus la cunoştinţă că va fi amendată pentru apelarea abuzivă a numărului 112, femeile au devenit agresive fizic.

Cea mai agresivă, spune poliția, a fost femeia de 50 ani, care a fost încătușată. În acele momente, tânăra de 21 de ani a lovit cu pumnii în piept de mai multe ori un polițist şi l-a apucat de braţe, încercând să o elibereze pe femeia încătuşată. În urma incidentului, poliţistul a suferit o zgârietură la antebraţul drept.

Cele trei femei au fost încătuşate şi duse la Poliție, care a făcut dosar penal pentru ultraj, dar numai tânăra de 21 de ani a fost reținută pentru 24 de ore, a fost apoi plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.