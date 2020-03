De Andrei Crăițoiu,

Pe lângă cei trei români legitimați la formația bulgară Ludogoreț, mai există și un alt român. Este vorba de preparatorul fizic Iulian Mircea. Toți sunt în carantină după ce vineri au revenit din Italia, de la Milano, acolo unde au jucat împotriva celor de la Inter, în Europa League.

Federaţia Bulgară de Fotbal a anunţat, vineri, că a decis să amâne meciul echipei Ludogoreţ din campionat care trebuia să se dispute astăzi cu FK Arda Kardjali. Partida a fost amânată pentru 18 martie, decizia fiind luată pentru măsuri de siguranță.

Cei patru români au fost supuși deja unui test pentru detectarea coronavirusului. Pe lângă aceștia au fost testați toți membrii staff-ului și toți cei care au făcut parte din delegația bulgară la Milano. Fotbaliștilor le-au fost prelevate probe vineri dimineață, iar toate au ieșit negative!

Suntem tineri şi dacă am fi infectaţi am merge la cele mai bune spitale posibile. Dar avem familii, avem copii acasă. Nu vrem ca ei să se îmbolnăvească! Cosmin Moți:

Chiar dacă probele prelevate au ieșit negative, oficialii Ministerului Sănătății din țara vecină, dar și cei din cadrul Federației Bulgare au decis să jucătorii și staff-ul să rămână în carantină. Acolo unde au avut antrenamente în sala de forță a stabilimentului respectiv.

În dreapta imaginii Iulian Mircea, în timpul prelevării de probe

Moți: „Am fost îngrijorați la Milano!”

Luni aceștia vor fi supuși unui nou control medical! Li se vor preleva din nou probe, iar după ce rezultatele vor fi și de această dată negative, fotbaliștii vor putea reveni la programul de pregătire normal cu echipa. Inclusiv șeful Statului Major de criză din Bulgaria, Ventsislav Mutaf, a luat legătura cu oficialii lui Ludogoreț pentru a se asigura că nu există niciun fel de probleme de sănătate în cadrul campioanei din țara vecină.

Recomandări Zeci de mii de migranți, lăsați de Turcia să intre în UE. Harta cu traseul refugiaților care trece prin mijlocul României

„În ultimele zile am vorbit despre coronavirus şi am aprofundat subiectul. Nu cred că am fost speriaţi, dar îngrijoraţi am fost. Apoi, trebuie să spun că după ce am aterizat la Milano, la aeroport am văzut oamenii foarte calmi. Oameni care nu purtau măşti, care păreau liniştiţi, ceea ce ne linişteşte şi pe noi. Pentru noi este mai bine să prevenim”, a declarat fundașul Cosmin Moți.

Cum a afectat coronavirus fotbalul

Cinci meciuri din Seria A au fost amânate din cauza epidemiei de coronavirus, inclusiv derby-ul Juventus-Inter

Bayern Munchen a decis să le interzică jucătorilor săi să semneze autografe şi să facă fotografii cu fanii

Newcastle și West Ham United au decis să interzică strângerile de mână la terenurile de antrenament

Meciurile din Elveția, din acest weekend, din primele două ligi au fost amânate de către Federație

Federaţia Japoneză de Fotbal a anunţat decizia de a amâna toate meciurile prevăzute la 15 martie sau mai devreme

Citeşte şi:

UPDATE Coronavirus în lume | Virusul a ajuns în 67 de țări. Bilanțul actualizat privind epidemia

E haos în lumea sportului! Coronavirus închide zeci de competiții importante, iar mai multe cluburi au stabilit reguli clare în prevenirea virusului

Epidemia de coronavirus. O echipă de fotbal din Italia a fost băgată în carantină. Patru jucători și un angajat au fost infectați cu COVID-19

GSP.RO Imagini greu de privit cu rămășițele lui Kobe Bryant de la locul accidentului. Soția fostului sportiv e devastată: „Violare nemaivăzută a decenței umane!”

HOROSCOP Horoscop 1 martie 2020. Berbecii au parte de ceea ce aveau nevoie