Antanas Kandrotas, politician și activist prorus lituanian condamnat anterior pentru infracțiuni financiare, Aleksei Roslikov, fost membru al Parlamentului leton și lider al Partidului „Stability!” și Igor Iudin, coleg de partid cu Roslikov și membru al Parlamentului leton au fost reținuți în timp ce se duceau la un eveniment organizat de Partidul Centru, aflat în opoziție în Estonia.

Politicieni care încercau să intre în Estonia pe fondul unei situații tensionate din cauza soldaților ruși văzuți la graniță

Luni, 13 octombrie, Kandrotas a postat un videoclip în care poate fi văzut stând lângă un drum cu o mașină de poliție pe fundal și spunând: „Am ajuns în Estonia – poliția m-a oprit imediat. Mă aștepta la graniță. Mi s-a transmis că sunt o persoană indezirabilă în Estonia. Nu pot fi aici. Acum mă duc la secția de poliție”.

Aleksei Roslikov a anunțat la rândul lui că a fost reținut: „Intrarea a fost refuzată. Motivul – o amenințare la adresa securității naționale a Estoniei”.

Cei trei politicieni au fost expulzați din Estonia. Ministrul de Interne, Igor Taro, a explicat măsurile luate într-o intervenție la postul de televiziune ERR: „Dacă cineva are intenții rele, dacă vrea să facă asta în Estonia și mai ales dacă implică susținerea agresiunii rusești, nu are ce căuta aici. Îndeosebi în săptămâna alegerilor” municipale din Estonia.

Aleksei Roslikov, politicianul care vrea să impună rusa în Letonia

În iunie 2025, Aleksei Roslikov a fost deposedat de mandatul de parlamentar în urma unei proceduri de impeachment. Un dosar penal a fost deschis împotriva sa pentru asistarea statului agresor Rusia în acțiunile sale împotriva Letoniei și incitare la ură interetnică.

Urmărirea penală și destituirea sa au rezultat în urma unui discurs pe care l-a ținut la o sesiune parlamentară convocată pe 5 iunie 2025 pentru dezbaterea unei legi care prevede restricții privind utilizarea limbii ruse în spațiul public din Letonia.

La sfârșitul discursului său, Roslikov a spus în limba rusă: „Suntem mai mulți, iar limba rusă este limba noastră”. Acest lucru s-a întâmplat cu două zile înainte de alegerile municipale. Pentru încălcarea regulamentului de procedură, care interzice utilizarea limbii ruse în Parlamentul leton și în comunicările oficiale cu cetățenii, deputatul a fost dat afară din sală.

Serviciul de Securitate al Statului (SSG) l-a luat pe Roslikov la discuții și l-a atenționat că riscă să răspundă penal din cauza acțiunilor sale ilegale. Mai exact, Roslikov a atras atenția SSG după ce a susținut pe X că limba rusă ar fi limba predominantă în Riga, capitala Letoniei, și i-a îndemnat pe oponenții săi „să-și facă bagajele”.

Antanas Kandrotas, politicianul „suveranist” care s-a făcut cunoscut în același fel ca Diana Șoșoacă

În stilul Dianei Șoșoacă, Antanas Kandrotas a obținut notorietate în timpul protestelor față de măsurile sanitare instituite de autorități pentru combaterea pandemiei de COVID-19. El a apărut la ședințele de judecată cu gura lipită cu bandă adezivă, în semn de protest față de purtarea obligatorie a măștii. În timp ce participa la protestele față de măsurile anti-COVID din 10 august 2021, Kandrotas a fost unul dintre instigatorii la revoltele care au dus la ciocniri cu poliția. Ulterior, i s-a interzis să participe la proteste, dar a încălcat interdicția.

În 2021, a fost văzut conducând o mașină cu plăcuțe cu numere de înmatriculare diplomatice roșii despre care se crede că aparțin Ambasadei Belarusului în Lituania. Kandrotas a negat acest lucru, susținând că plăcuțele aparțin Ordinului de Malta, din care ar fi membru. Cu toate acestea, organizația a negat acest lucru și s-a distanțat oficial de politicianul lituanian.

În ianuarie 2022, Kandrotas, împreună cu alți membri ai mișcării anti-UE și anti-NATO „Zorii Dreptății”, condusă de Algirdas Paleckis, a vizitat Belarusul și a fost primit inclusiv de dictatorul Aleksandr Lukașenko, un aliat al Kremlinului.

Prezentându-se drept „societate civilă lituaniană”, delegația a criticat politicile Guvernului de la Vilnius față de Belarus și Rusia și și-a declarat dorința de a „construi relații de prietenie și cooperare între popoarele lituanian și belarus”.

Suveranismul fals atacă și Lituania

După eliberarea sa din închisoare în 2023, Kandrotas a organizat o serie de proteste, inclusiv împotriva organizațiilor proucrainene, și s-a angajat în acte de vandalism.

Pe 16 august 2023, a anunțat crearea partidului „Noi suntem Lituania” (Partija „Mes Lietuva”). Partidul nu a fost înregistrat deocamdată la Comisia Electorală. Partidul se revendică un promotor al „valorilor familiale tradiționale”, precum și al naționalismului și suveranității Lituaniei. În mod ciudat, partidul vede naționalismul lituanian cu sloganuri rusești și mesaje anti-UE și anti-NATO, în condițiile în care Moscova este, din punct de vedere istoric, un dușman al statalității lituaniene – inclusiv letone și estone – și a mizat pe rusificarea celor trei țări baltice, inclusiv prin deportarea băștinașilor în Siberia. Confiscarea suveranismului de către Rusia este vizibilă și în alte state din Europa, nu numai în cele trei țări baltice.

Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită