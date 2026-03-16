Români țepari cu metoda „acoperișul”

Poliția din Nürnberg a arestat vineri după-amiază trei bărbați în cartierul Wetzendorf, suspectați că s-ar fi oferit să repare acoperișul unei case, cu intenția de a-l înșela pe proprietar.

Potrivit anchetatorilor, cei trei bărbați, cu cetățenie română și vârste de 19, 35 și 37 de ani, i-au propus unui bărbat de 90 de ani să îi înlocuiască jgheaburile pentru suma de 250 de euro.

Omul a acceptat, însă, după aproximativ o oră și jumătate de lucru, aceștia i-au cerut bătrânului peste 4.000 de euro pentru lucrările efectuate.

Poliția a intervenit după un apel de la bancă

Proprietarul casei a mers la bancă pentru a retrage suma cerută, însă un angajat al instituției bancare, observând situația, a alertat poliția, conform publicației infranken.de.

Oamenii legii au organizat un flagrant, iar în momentul în care cei trei români au încercat să ridice banii, au fost arestați. Potrivit poliției, bărbații erau deja cunoscuți pentru fapte similare. În plus, asupra băiatului de 19 ani a fost găsit și un document de identitate fals.

Parchetul din Nürnberg-Fürth a solicitat arestarea preventivă a celor trei suspecți.

Avertismentul poliției privind înșelătoriile la domiciliu

În contextul acestui caz, poliția din regiunea Mittelfranken avertizează populația asupra riscurilor reprezentate de tranzacțiile comerciale realizate la ușa locuinței.

Autoritățile recomandă:

să nu cumpărați și să nu semnați contracte direct la ușa locuinței;

să nu permiteți accesul în locuință unor meșteri sau vânzători care apar neanunțați;

să manifestați prudență, deoarece serviciile oferite în astfel de situații sunt adesea de calitate slabă sau nu sunt executate deloc.

Metoda „Acoperișul” a făcut victime și în România. În urmă cu 5 ani, patru persoane au fost condamnate la pedepse cuprinse între doi ani și opt luni de închisoare și trei ani și patru luni de închisoare pentru constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, șantaj și evaziune fiscală.

Gruparea infracțională a terorizat mai bine de un an 34 de proprietari de imobile din șase județe, șantajându-i și obținând sume importante de bani de la aceștia.

Românii sunt în topul criminalității din Germania

Statisticile oficiale din Germania, valabile pentru 2024, au poziționat românii pe locul al treilea la infracționalitate, după sirieni și turci.

Potrivit raportului intitulat „Statistica criminalității” (PKS), la fiecare 100.000 de rezidenți germani, 1.878 de germani în vârstă de opt ani și peste comit infracțiuni. Din cei 100.000 de rezidenți non-germani, 5.091 de non-germani în vârstă de opt ani și peste comit infracțiuni.

