Tribunalul Brăila a decis pedepse de 4 ani și 8 luni, respectiv 4 ani și 6 luni de închisoare pentru Ion Florin-Aurel și Ion Lucian. Sentința finală urmează să fie pronunțată la Curtea de Apel Galați, potrivit Obiectiv Vocea Brăilei.

Agresiunea a avut loc pe 17 octombrie 2024, când cei doi inculpați au atacat un localnic, V. Cristache, cu furca și bâtele. Victima a suferit leziuni grave la nivelul capului, necesitând 40-45 de zile de îngrijiri medicale.

Incidentul a fost declanșat de o dispută privind pășunea comunală, unde familiile celor implicați își duceau oile.

Ancheta a scos la iveală detalii șocante. „Vă tai și vă omor!”, au amenințat inculpații înainte de atacul brutal.

Potrivit surselor din anchetă, conflictul dintre cele două familii era unul de lungă durată, amplificat de acuzații reciproce de agresiuni și amenințări.

Magistrații Tribunalului Brăila au stabilit că agresiunea a fost comisă cu intenția de a suprima viața victimei.

Ion Florin-Aurel și Ion Lucian au fost condamnați pentru tentativă la omor. Măsura arestului preventiv a fost ulterior înlocuită cu arest la domiciliu.

Cei doi frați trebuie să achite 60.000 de lei daune morale către persoana agresată, precum și cheltuieli judiciare și costurile serviciilor medicale.

În urma perchezițiilor domiciliare, anchetatorii au descoperit arme albe, inclusiv săbii, macete și un cosor.

În primă fază, faptele au fost încadrate ca loviri și alte violențe, însă ulterior procurorii au schimbat încadrarea juridică în tentativă la omor, datorită gravității atacului.

Primul termen de judecată la Curtea de Apel Galați, programat pe 22 ianuarie, a fost amânat pentru 23 februarie, când se așteaptă pronunțarea sentinței finale. Între timp, cei doi inculpați rămân sub supraveghere la domiciliu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE