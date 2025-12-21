Edilul a explicat că troleibuzele se bazează pe o tehnologie învechită, care reduce flexibilitatea în dezvoltarea urbană.
„Este o tehnologie veche. Dacă vrem să pietonalizăm strada Domnească sau alte artere importante, trebuie să ţinem cont de reţeaua de troleibuze. Autobuzele electrice ne oferă mult mai multă libertate”, a declarat Ionuț Pucheanu.
Scoaterea din uz a troleibuzelor ar permite reorganizarea rapidă a traseelor, desființarea infrastructurii aeriene costisitoare și adaptarea mai ușoară a transportului public la noile proiecte de mobilitate urbană.
În schimb, primarul a subliniat că tramvaiele vor continua să funcționeze. „Acestea au o capacitate mare de transport și deservesc două direcții esențiale pentru oraș, Nord–Sud și Est–Vest. Mai mult, am obținut fonduri europene importante pentru modernizarea lor”, a precizat Ionuț Pucheanu.
În concluzie, edilul a afirmat că nu vede nici pe termen scurt, nici pe termen lung, un scenariu în care municipiul Galați să renunțe la tramvaie.
