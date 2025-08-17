„Diamantele pădurii” ajung în restaurantele cu stele Michelin din Italia și Franța

Ciupercile de lux, supranumite „diamantele pădurii”, au fost recoltate din pădurile ieșene de o firmă din Fălticeni, care a câștigat licitația organizată de instituție.

Ulterior, acestea au ajuns în restaurante exclusiviste din Europa, în special din Italia și Franța, unde sunt servite în preparate de top, unele chiar cu stele Michelin, potrivit TVR Info.

Pe lângă trufe, Direcția Silvică Iași a obținut și venituri de 608.895 de lei din valorificarea a peste 13.500 de kilograme de floare de tei argintiu, plantele fiind achiziționate de compania Fares.

În total, instituția a înregistrat venituri de 1.513.895 de lei din aceste resurse naturale, doar în primele luni ale anului, conform BZI.

Prețuri în creștere și cerere tot mai mare

Dacă în 2020, anul în care la Iași a fost cesionat pentru prima dată dreptul de recoltare a trufelor, un kilogram costa doar 31,5 lei și s-au strâns două tone, în prezent prețul a ajuns la aproximativ 181 de lei/kg, iar cantitățile au crescut considerabil.

Anul trecut s-au recoltat deja 3.500 de kilograme de trufe, semn că interesul pentru această resursă este în creștere.

Iar în primele șapte luni din 2025 Direcția Silvică Iași a vândut 5 tone de trufe, cu peste 900.000 de lei.

Acestea au ajuns în restaurantele de lux din Italia și Franța, unde ciupercile nobile sunt foarte apreciate.

Cum sunt culese trufele din pădurile ieșene

Recoltarea trufelor este o activitate strict reglementată, iar culegătorii autorizați folosesc câini special dresați sau chiar purcei pentru a găsi prețioasele ciuperci, ascunse sub stratul de frunze din pădure.

În sezonul de vară, un kilogram de trufe se vinde în restaurantele europene cu 100 de euro, dar în toamnă prețul poate ajunge chiar și la 350 de euro/kg.

Succesul exporturilor arată că pădurile din Iași devin un important furnizor pentru gastronomia de lux din Europa, iar interesul pentru aceste delicatese este în continuă creștere.

