O luptă juridică purtată de multă vreme de activiștii liberali într-o serie de state americane, cu scopul de a-l descalifica pe Donald Trump de pe buletinul de vot pentru prezidențialele din 2024, a marcat o victorie șocantă în Colorado.

Într-o decizie luată cu patru voturi „pentru” și trei „împotrivă”, care a declanșat un cutremur politic și juridic, Curtea Supremă din acest stat a declarat marți că Trump s-a implicat într-o insurecție și, prin urmare, i se interzice, în temeiul celui de-al 14-lea amendament – secțiunea 3 – să ajungă la președinție.

Secțiunea cu pricina interzice într-adevăr celor care s-au „implicat în insurecție sau rebeliune” împotriva țării să dețină funcții federale.

În mod concret, descalificarea lui Trump de pe buletinul de vot vizează alegerile primare republicane din Colorado, cele prin care alegătorii partidului conservator stabilesc candidatul care îl va înfrunta pe rivalul democrat – Joe Biden – în finala prezidențială din noiembrie 2024. Dar concluzia ar putea afecta și prezența lui Trump pe buletinul pentru scrutinul general.

Cei patru judecători care au trasat decizia au subliniat că toate argumentele juridice au fost împotriva fostului președinte.

„Nu ajungem la aceste concluzii cu ușurință. Suntem conștienți de magnitudinea și de greutatea întrebărilor pe care le avem acum în fața noastră. Suntem, de asemenea, conștienți de datoria noastră solemnă de a aplica legea, fără teamă sau favoruri și fără a fi influențați de reacția publicului la deciziile pe care legea ne obligă să le luăm”, au spus judecătorii.

Important, instanța i-a oferit totuși lui Trump o cale de scăpare provizorie. Curtea din Colorado va lăsa decizia în așteptare până pe 4 ianuarie, iar dacă Trump va solicita o revizuire la Curtea Supremă a SUA, așa cum a și spus că va face, numele său va rămâne pe buletinul de vot la scrutinul primar.

Cum o decizia finală a Curții Supreme va lua ceva vreme, iar alegerile primare republicane din Colorado sunt programate pentru luna martie, acestea ar putea avea loc nestingherite, cu Trump pe buletin, scrie New York Times.

În orice caz, decizia reprezintă o premieră, așa cum au observat experții. „Este o hotărâre majoră și extraordinară din partea unei curți supreme de stat”, a scris Derek Muller, profesor de drept la Universitatea Notre Dame, pe „Blogul de drept electoral”.

„Niciodată în istorie un candidat la președinție nu a fost exclus de pe buletinul de vot în temeiul Secțiunii 3 a celui de-al 14-lea amendament. Revizuirea din partea Curții Supreme a Statelor Unite pare inevitabilă și exercită o presiune majoră asupra instanței”, a observat acesta.

Acțiuni similare în alte state

Susținută inițial doar de activiștii liberali, teoria descalificării lui Trump pentru participarea la revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021 a căpătat mai multă importanță în ultimele luni, deoarece și unii conservatori au îmbrățișat-o.

În vreme ce judecătorii din Colorado au acceptat-o, contestații similare făcute în alte trei state au fost blocate, de diferite instanțe.

Un proces în New Hampshire a fost respins. Un judecător din Michigan a decis că acțiunea este o problemă „politică și care nu se justifică” care ar trebui să fie decisă de Congres, nu de stat.

Iar o instanță din Minnesota a respins încercarea înainte de alegerile primare, dar a lăsat ușa deschisă pentru ca petiționarii să depună o altă contestație la alegerile generale.

Lupta juridică continuă însă.

Această manevră juridică reprezintă practic un ultim efort de a împiedica candidatura lui Trump, care rămâne extrem de popular în rândul bazei sale electorale, dar este foarte criticat în același timp, în tabăra democrată.

Criticii au avertizat că, dacă astfel de cazuri merg mai departe, ele riscă să le răpească alegătorilor dreptul de a da propriul verdict, democratic.

În cele din urmă, arbitrul final al dezbaterii va fi probabil Curtea Supremă, care, nulțumită lui Trump, este dominată de o majoritate conservatoare.

Ecouri ale Războiului Civil

Este simptomatic faptul că, într-una dintre cele mai complicate perioade ale SUA, criticii lui Donald Trump folosesc împotriva lui argumente juridice introduse într-un trecut marcat de o profundă diviziune.

Al 14-lea Amendament a fost ratificat după Războiul Civil American, iar secțiunea 3 a fost utilizată pentru a interzice secesioniștilor să se întoarcă în funcțiile guvernamentale anterioare, odată ce statele din sud au reintrat în Uniune, explică BBC.

Prevederea a fost folosită împotriva unor persoane precum președintele confederat Jefferson Davis și vicepreședintele său, Alexander Stephens, ambii membri ai Congresului, dar a fost rareori invocată de atunci.

A reapărut în dezbatere în urma efortului lui Trump de a anula rezultatele alegerilor din 2020, efort care a culminat cu revolta de la Capitoliul SUA din ianuarie 2021.

În urma revoltei, Camera Reprezentanților din SUA, dominată de democrați în acel moment, l-a pus sub acuzație pentru „incitare la insurecție”.

Un vot în Senat ar fi putut încă de atunci să îi interzică lui Trump ocuparea unei funcții federale. Nu a existat însă o majoritate pentru acest lucru.

Se aplică Secțiunea 3 în cazul lui Trump?

Activiștii liberali din organizația „Free Speech For People” spun că da. Anul trecut, grupul a depus contestații împotriva a cinci legiuitori care îl susțin pe Trump și pe care i-a catalogat drept „insurecționiști”.

Una dintre ele – depusă împotriva deputatei din Georgia Marjorie Taylor Greene – a fost audiată în instanță, dar în cele din urmă a fost respinsă.

Dar susținătorii teoriei sunt neabătuți. Al 14-lea Amendament nu a fost introdus doar pentru a se aplica în perioada de după Războiul Civil, ci și pentru viitoarele insurecții, a susținut Ron Fein, directorul juridic al organizației.

Acesta a declarat pentru BBC că revolta de la Capitoliul SUA a reușit „să întârzie transferul pașnic al puterii pentru prima dată în istoria națiunii noastre, ceea ce este mai mult decât au reușit vreodată confederații”.

„Candidații pe care i-am contestat în 2022 au participat sau au ajutat la eforturile care au dus la insurecție”, a spus Fein. Toate aceste cazuri, a susținut el, au stabilit precedente juridice importante care pot fi aplicate pentru a demonstra că „Trump este insurecționistul șef”.

Mai există un caz demn de luat în seamă. În New Mexico, în urma unei contestații depuse de o altă organizație civică, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew), Couy Griffin, un comisar local al comitatului, care a participat la revolta de la Capitoliu, a fost destituit din funcție în temeiul Secțiunii 3 – prima decizie de acest fel din 1869.

Mulți spun totuși că secțiunea nu i se aplică președintelui.

Într-un articol de opinie publicat în The Wall Street Journal în septembrie, Michael B. Mukasey, care a ocupat funcția de procuror general în timpul președintelui George W. Bush, a scris că Secțiunea 3 se limitează la persoanele care au depus jurământul de a susține Constituția „în calitate de membru al Congresului sau de ofițer al Statelor Unite, sau ca membru al unei legislaturi de stat, sau ca ofițer executiv sau judiciar al unui stat“.

Singura categorie care se aplică chiar și în mod discutabil lui Trump este „ofițer al Statelor Unite”, a scris Mukasey. Dar această frază, a afirmat el, „se referă doar la oficialii numiți, nu și la cei aleși”.

Ce urmează după decizia din Colorado

Cazul din Colorado a fost intentat chiar de organizația Crew, în numele a șase rezidenți ai statului.

În ciuda încercărilor eșuate în Michigan și Minnesota, cealaltă organizație, Free Speech For People, a indicat că va continua să depună și alte contestații. Succesul din Colorado va încuraja probabil acest efort.

În același timp, organizația depune separat o petiție către oficialii electorali din cel puțin 18 state pentru a-l elimina pe Trump de pe buletinul de vot pentru alegerile primare.

Fiecare acțiune a atras deja, sau va atrage în mod inevitabil, o obiecție din partea candidatului însuși – declanșând un proces care ar putea, în cele din urmă, să-i pună soarta în mâinile Curții Supreme a SUA.

Strategia juridică a luat amploare din august, când Trump a fost acuzat de subversiune electorală în două cazuri penale separate.

În aceeași lună, cercetătorii juridici conservatori William Baude și Michael Stokes Paulsen au scris într-o lucrare de analiză juridică că secțiunea 3 este „autoexecutabilă, funcționând ca o descalificare imediată din funcție, fără a fi nevoie de acțiuni suplimentare din partea Congresului”.

Prin urmare, Trump ar putea deveni neeligibil pentru scrutin în urma unei decizii luate „de către fiecare oficial, de stat sau federal, care judecă calificările”, au concluzionat cei doi.

Baude și Paulsen sunt membri ai Societății Federaliste, un grup de susținere conservatoare foarte influent, iar argumentele lor au avut greutate. Ei consideră că Constituția trebuie interpretată așa cum au vrut autorii săi la vremea respectivă, iar poziția lor a fost susținută ulterior de alți experți juridici cu acreditări conservatoare.

Chiar și Curtea Supremă, cu majoritatea sa conservatoare și cu trioul de judecători numiți de Trump, ar putea fi receptivă la argumentul lor, a declarat Jeffrey Sonnenfeld, decan la Yale School of Management, care susține perspectiva Baude-Paulsen.

Un lucru este clar: în condițiile în care alegătorii primari republicani se îndreaptă spre urne în mai puțin de două luni, orice caz trebuie să fie decis rapid.

Care este argumentul împotrivă?

Criticii au pus sub semnul întrebării atât viabilitatea teoriei, cât și oportunitatea punerii acesteia în practică, într-o Americă extrem de partizană.

Într-un articol de opinie pentru Bloomberg, profesorul liberal Noah Feldman a susținut această idee.

„Donald Trump este în mod evident nepotrivit pentru a fi președinte. Dar depinde de alegători să îl blocheze. Cuvintele magice din trecut nu ne vor salva”, a scris el.

„A folosi o logică juridică chinuită pentru a încerca să împiedici oamenii să voteze pentru cine vor să voteze este un argument de tip sovietic, de republică bananieră”, a declarat și președintele Partidului Republican din New Hampshire, Chris Ager.

„Nu sunt un susținător al lui Trump. Sunt neutru”, a adăugat el, „dar toată această încercare este rea pentru țară”.

Chiar și Brad Raffensperger, un republican și cel mai înalt oficial electoral din Georgia, care a fost anterior ținta furiei lui Trump, a spus că demersul ar reprezenta o scurtcircuitare a procesului electoral.

Însă în New Hampshire, primul stat din țară care va vota în cadrul primarelor republicane, un avocat republican important care a candidat pentru Senatul SUA în 2020, cu sprijinul lui Trump, a avut o opinie diferită.

„Pentru mine, este vorba pur și simplu despre Constituție”, a declarat Bryant Messner. „Constituția SUA este mai importantă decât orice individ, fie că este Donald Trump sau oricine altcineva”, a spus el.

Messner a spus că intenționează să finanțeze orice contestație privind cel de-al 14-lea Amendament în statul său și dorește ca instanțele să dea verdictul înainte de a decide dacă îl va susține sau nu pe Trump.

„Dacă va ajunge să fie candidatul Partidului Republican și nu va fi descalificat, voi vota pentru el”, a spus el.

