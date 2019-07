Artistul a spus câteva cuvinte emoționante în timpul concertului său, de la Constanța.

„Piesa asta este despre copii și în seara asta vrem s-o cântăm în mod excepțional în memoria Alexandrei, de doar 15 ani, care nu mai departe de ieri dimineață și-a pierdut viața așteptând ca autoritățile statului în care ea avea mare încredere să intervină. Știți foarte bine că a durat 19 ore și că a fost prea târziu. Același stat care, poate printr-o educație mai performantă, putea să împiedice deplasarea ei, în timpul vacanței, ca să facă meditații. Același stat care poate putea să-i ofere un transport public normal de la sat la oraș fără a fi nevoită să facă autostopul. Și, în principal, același stat care nu a fost în stare să intervină în timp util pentru salvarea ei. La piesa asta, care se numește De la capăt, aș vrea să aprindem o lumină, de care ea are nevoie și de care avem și noi nevoie, pentru că noi trebuie să reconstruim ceea ce am greșit. Cred că toți am greșit față de ea, pentru că toți avem o vină pentru că s-a ajuns în situația asta. Pentru că ori am fost nepăsători, ori am ales pe cine nu trebuie, ori nu ne-am dus la vot și acum am ajuns în situația în care o plângem pe Alexandra și nu numai pe ea și în situația în care trebuie să dăm un reset și s-o luăm de la capăt”, a spus Călin Goia pe scenă, potrivit Digi 24.

