Intervenție dificilă a salvamontiștilor. Foto: Facebook /Salvamont Sinaia.

Salvamontiștii din Sinaia au fost alertați să intervină pentru a extrage corpul neînsuflețit al bărbatului.

Într-un mesaj postat pe Facebook de Salvamont Sinaia se precizeză că turistul a fost găsit într-o zonă greu accesibilă de pe raza orașului.

Turistul a fost găsit mort. Foto: Facebook /Salvamont Sinaia.

La intervenție au participat echipaje de pompieri, poliști, dar și de la Serviciul de Ambulanță. Surse judiciare susţin, potrivit News.ro, că bărbatul avea 54 de ani, era din judeţul Argeş şi se cazase la un hotel din staţiunea Sinaia.

El a fost dat dispărut vineri, după ce fiica lui l-a sunat insistent, însă nu a reușit să îl contacteze. Sursele citate susţin că nu există suspiciuni conform cărora bărbatul să fi fost ucis.

„Asigurat extragerea corpului neînsuflețit al unui turist dispărut din stațiune, căutat și găsit de către Poliția Sinaia, dar fără viață, in perimetrul localității, teren dificil. Intervenție alături de Pompieri și Ambulanța Prahova, și desigur Poliție. Condoleanțe familiei”, au transmis reprezentanții Salvamont Sinaia.

