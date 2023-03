La sosire, pe 12 martie, la controlul pașapoartelor, turistul a stârnit suspiciuni când a declarat că a venit în India pentru un tratament medical, dar nu a putut să prezinte niciun document care să ateste că suferă de vreo boală sau că are vreo programare.

„Pasagerii care au ajuns la Bengaluru din Bangkok cu un zbor IndiGo Airways au fost opriți pentru verificare. Unul dintre ei a ridicat suspiciuni și a fost verificat suplimentar. În talpa șlapilor au fost descoperite patru piese de aur”, a confirmat un purtător al Poliției de frontieră.

#WATCH | Gold weighing 1.2 kg worth Rs 69.40 lakh seized from a slipper of a passenger who arrived from Bangkok in Bengaluru by IndiGo flight: Customs pic.twitter.com/4dBwb5Dhpv