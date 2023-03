Tweet-ul care a dus la căderea Credit Suisse. „A avut un impact enorm asupra noastră”

Vina pentru dezastrul Credit Suisse o poartă și rețelele sociale, cel puțin asta s-ar putea deduce din declarațiile șefei Finma și a președintelui Credit Suisse, la conferința de presă organizată de Consiliul Federal, duminică seara.

„Zvonurile de pe rețelele de socializare în toamna trecută au declanșat retrageri enorme de la Credit Suisse”, a indicat Marlene Amstad: Iar Axel Lehmann a fost sigur: „Au avut un impact enorm asupra noastră”.

În spatele zvonurilor din toamna trecută s-a aflat David Taylor, un jurnalist financiar australian de la postul TV ABC. El a postat pe Twitter acest mesaj, într-o seară de sâmbătă din octombrie.

Taylor nu a numit Credit Suisse, dar tweet-ul său a devenit viral, stârnind o furtună de speculații despre CS. Și, când tranzacționarea a început luni dimineață, acțiunile CS au scăzut cu 10%.

Jurnalistul TV a fost ulterior instruit de către angajatorul său să șteargă mesajul. „Dar daunele fuseseră deja făcute“, asigură oficialii elvețieni.

Potrivit președintelui CS, Axel Lehmann, și a directorului Finma, Marlene Amstad, „aceste zvonuri au jucat un rol cheie în prăbușirea băncii”: clienții și-au pierdut încrederea în a doua cea mai mare bancă elvețiană și au retras miliarde de dolari de la CS.

Cât de mare a fost impactul acestui singur tweet al lui David Taylor este greu de evaluat. Cert este că prețul acțiunilor CS nu și-a mai revenit după aceea.

După ce UBS a preluat, pentru 3 miliarde de dolari, Credit Suisse, David Taylor a comentat, pe Twitter: „O căsătorie forțată grăbită a două bănci internaționale importante din punct de vedere sistemic pentru a evita consecințe imprevizibile pentru economia globală. Asta este mai mult decât sălbatic”. El se întreabă cum vor reacționa piețele financiare la acest lucru.

A hurried forced marriage of two systemically crucial international banks to avoid ‘incalculable consequences for the global economy — this is beyond wild



And the big unknown? How financial markets will react