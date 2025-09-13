În prezent, Ucraina cheltuiește aproape o treime din PIB pentru apărare și depinde masiv de sprijinul financiar al aliaților occidentali, care îi permit să-și mențină economia funcțională.

La o conferință desfășurată la Kiev, premierul Denis Șmigal a avertizat că Ucraina riscă să piardă și mai mult teritoriu dacă va continua să fie depășită de Rusia la nivel de cheltuieli militare.

„Dacă războiul va continua, vom avea nevoie de minimum 120 de miliarde de dolari pentru anul viitor”, a declarat Denis Șmigal.

Acesta a adăugat că, și în cazul unei încetări a conflictului, țara ar necesita o sumă similară pentru a-și păstra armata operațională „în eventualitatea unei noi agresiuni din partea Rusiei”.

El a propus ca activele rusești înghețate în Occident să fie folosite pentru acoperirea acestor costuri, subliniind că ucrainenii suportă deja o povară fiscală uriașă după mai bine de trei ani de război.

Moscova respinge categoric această idee, susținând că o eventuală confiscare a bunurilor sale ar reprezenta un act de „furt”, cu posibile consecințe grave.

Între timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus săptămâna trecută ca activele rusești înghețate să fie folosite pentru garantarea unui „împrumut pentru reconstrucția Ucrainei”.

Totuși, ea a precizat că Uniunea Europeană nu va recurge la confiscarea directă a acestor fonduri.

