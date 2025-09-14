Sursă video: X/Tim White
În jurul orei 21.20, ora locală, guvernatorul Dmitri Makhonin a anunțat că o dronă ucraineană a lovit o întreprindere industrială din orașul Gubakha. Deși nu a oferit detalii despre întreprindere, el a subliniat că nu au fost raportate victime și că activitatea întreprinderii nu a fost afectată, conform Kyiv Independent.
Ulterior, Astra a identificat ținta ca fiind fabrica Metafrax, Chemicals, un complex industrial situat în orașul Gubakha.
Fabrica Metafrax Chemicals este cunoscută pentru producția sa industrială. În 2023, aceasta a inaugurat o unitate de producție de amoniac-uree-melamină (AUM), raportând producția a 300.000 de tone de amoniac în primele opt luni. Compania a fost sancționată de Marea Britanie și Ucraina.
Ucraina desfășoară frecvent atacuri cu drone asupra țintelor industriale și militare din Rusia. Vineri, 12 septembrie, agenția de informații militare a Ucrainei a atacat o rafinărie de petrol din Republica Bașkortostan, situată la 1.500 km de graniță.
Amintim că purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis vineri că negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt războiului sunt „în pauză”, nefiind stabilită nicio dată pentru următoarea rundă de discuţii.
Cele două întrevederi ruso-ucrainene care au avut loc în mai și iunie la Istanbul nu au dus la progrese reale, cu excepţia unui acord pentru schimburi de prizonieri de război.
