Într-o listă de solicitări trimisă liderilor UE înainte de summitul de urgență programat joi seară de la Bruxelles, Ucraina cere, de asemenea, „cele mai aspre măsuri restrictive împotriva Belarusului, care a sprijinit în mod direct invazia pe scară largă derulată de Rusia”.

Documentul, redactat de diplomații ucraineni de la Bruxelles și consultat de The Guardian, mai solicită:

Pe lângă apelul de a pune capăt „afacerilor curente” cu Rusia, Kievul mai dorește ca UE să-și deschidă sistemul de ajutor de urgență (mecanismul de protecție civilă) pentru ucraineni.

În acest timp, Berlinul pare să facă un pas în spate în ceea ce privește politica sa de a nu livra armament Kievului. Șeful Comisiei pentru Afaceri Externe a Bundestagului, Norbert Röttgen, a anunțat că și-a schimbat poziția inițială și că acum sprijină trimiterea de arme în Ucraina.

Berlinul a refuzat constant, până în prezent, să trimită arme în Ucraina, blocând chiar transferul din Estonia al unor arme de origine germană. Deși Röttgen nu face parte din coaliția de guvernare din Germania, poziția sa este un semn al dezbaterii care cu siguranță se va intensifica la Berlin, notează The Guardian.

„Am fost împotriva livrărilor de arme, pentru a ține deschise canalele de comunicare cu Moscova. Dar asta s-a terminat. Ce contează acum e apărarea. Trebuie să livrăm Ucrainei orice armament pe care îl putem trimite”, a scris Röttgen, pe Twitter.

