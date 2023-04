Astfel, aceștia au putut acționa în favoarea Rusiei odată cu declanșarea războiului în 24 februarie 2022. Acum, Ucraina încearcă să-i identifice și să-i aresteze, întrucât a ajuns la concluzia că aceștia au sprijinit forțele ruse inclusiv pentru capturarea orașului Herson, eliberat între timp, și a fostei centrale nucleare de la Cernobîl, în primele zile ale invaziei.

„Reţeaua este mult mai largă, iar ancheta urmăreşte să afle toate circumstanţele şi acţiunile indivizilor care au facilitat capturarea rapidă a unei părţi din sud de către trupele agresorului, care au venit de pe teritoriul Crimeei anexate”, a spus Tetiana Sapian.

Oleh Kulinici, fostul şef al departamentului pentru Crimeea al SBU, cu sediul în Herson, este unul dintre spionii desconspirați de autoritățile ucrainene. Kulinici a fost arestat în iulie anul trecut şi a fost acuzat de trădare. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă închisoarea pe viaţă.

⚡️Video of the detention of the former head of the Crimean Security Service of Ukraine Oleh Kulinich. https://t.co/Noge68C0tz pic.twitter.com/6G7nZIjobv