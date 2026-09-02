Planul „Covor” a fost o reușită și încurajează Kievul

Încercările Ucrainei de a perturba aviația rusească nu sunt noi. În primăvara anului 2024, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lansat Operațiunea Covor (Kovior), vizând aeroporturile rusești cu drone. Scopul principal nu era distrugerea infrastructurii, ci forțarea autorităților ruse să închidă temporar spațiul aerian, perturbând astfel traficul civil și militar.

Rezultatele nu au întârziat să apară. Conform Novaya Gazeta Europe, cel puțin 217 aeroporturi din Rusia au fost închise temporar până la 1 ianuarie 2025. Într-o serie de atacuri cu drone înainte de Ziua Victoriei, pe 9 mai 2025, Rosaviatsiya a impus restricții care au afectat peste 60.000 de pasageri.

Planul actual al Ucrainei este unul mult mai ambițios

De această dată, Ucraina intenționează să adopte o abordare mai ambițioasă pentru a închide spațiul aerian rus. Ministrul de externe Andrii Sibiha a anunțat pe 2 septembrie că Ucraina a notificat Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) despre riscurile crescute din spațiul aerian rusesc din cauza activității militare. „Îi îndemnăm pe toți să evite acest lucru,” a declarat Sibiha.

Serghei Bratciuk, purtătorul de cuvânt al Diviziei de Sud a Armatei de Apărare a Ucrainei, a descris noua inițiativă drept „o tranziție către o blocadă aeriană strategică a Federației Ruse.” Tot el a precizat, pentru Kyiv Independent, că Ucraina își intensifică producția de drone pentru a „paraliza permanent activitatea aerodromurilor cheie din centrul Rusiei.”

Vladimir Putin a calificat acțiunile Ucrainei drept „terorism de stat”

Răspunsul Rusiei nu a întârziat. Președintele Vladimir Putin a calificat acțiunile Ucrainei drept „terorism de stat” într-o conferință de presă organizată după declarațiile lui Zelenski. Liderul rus a subliniat că Moscova nu poate negocia cu „teroriști”.

În același timp, Ucraina a continuat să resimtă presiunea atacurilor rusești. Pe 2 septembrie, Kievul a fost ținta celei de-a șaptea serii consecutive de atacuri cu drone, care au avariat o universitate, o unitate medicală și un bloc de apartamente.

Noua strategie ucraineană pare să fie un răspuns direct la escaladarea violențelor, marcând o etapă crucială în eforturile ambelor țări de a câștiga teren în acest conflict prelungit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE