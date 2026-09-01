„Un cer plin de drone nu este un loc pentru aviația civilă”

Zelenski a ținut să clarifice poziția forțelor ucrainene, precizând că țintele nu sunt aeronavele de pasageri: „Ucraina nu amenință aviația civilă ca atare – nici măcar o singură aeronavă civilă. Vor exista pur și simplu drone pe cerul Rusiei la o scară care trebuie luată în considerare”.

It was from Russia that the first missiles and the first drones came, and they crossed our countrys border from Russian airspace. This escalation cannot and will not remain confined to Ukrainian territory.



Today, we want to warn every airline that uses Russian airspace, every… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2026

Liderul ucrainean susține că autoritățile ruse nu informează corect călătorii și avertizează că spațiul aerian se va închide practic de la sine din cauza războiului. „Noi, în Ucraina, nu dorim să se piardă vieți nevinovate. De aceea ne avertizăm partenerii: zilele sigure pe cerul Rusiei s-au încheiat”, a scris liderul ucrainean într-o postare pe X.

Rutele spre Moscova și Sankt Petersburg, vizate de avertisment

Mesajul vizează în primul rând companiile care încă operează zboruri către Moscova, Sankt Petersburg și alte noduri de transport rusești. Zelenski a cerut ambasadorilor prezenți la Kiev, dar și diplomaților din Moscova, să trimită aceste avertismente guvernelor lor.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei va sesiza organizațiile internaționale cu privire la pericolele din zonă, președintele concluzionând: „Un cer plin de drone nu este un loc pentru aviația civilă”.

Rusia se confruntă cu un eșec de proporții după ce avionul care trebuia să salveze flota lui Putin a ratat testele de zbor

Avionul cu care se mândrește Putin are probleme serioase, Foto: Profimedia

Industria aeronautică a Rusiei se prăbușește pe măsură ce planul lui Vladimir Putin de a înlocui avioanele occidentale cu modele autohtone se lovește de realitatea dură a sancțiunilor.

Kremlinul și-a pus toate speranțele în proiectul MC-21, un avion de pasageri menit să înlocuiască modelele Airbus și Boeing pentru a asigura independența aviației rusești. Însă blocajul economic generat de războiul din Ucraina arată că planurile Moscovei au fost mult prea optimiste, iar producția de masă este blocată de probleme tehnice greu de remediat, potrivit Focus Online.

Dezvoltat de United Aircraft Corporation și asamblat la o fabrică din Irkuțk, unde se produc și avioanele de luptă Su-30, modelul MC-21 este cu circa șase tone mai greu decât în proiectul inițial. Această greutate suplimentară a redus drastic performanțele aparatului de zbor, făcând imposibil un zbor direct de la Moscova la Vladivostok fără escală.

Rusia a declanșat un atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului

Reacția dură a lui Zelenski vine după ce Kievul și regiunea metropolitană au fost ținta unui atac masiv desfășurat de armata rusă în cursul nopții de luni spre marți, 1 septembrie, soldat cu cel puțin patru decese și numeroși răniți, relatează News.ro.

Valul de lovituri cu rachete și drone de luptă a vizat în mod direct infrastructura civilă și zonele rezidențiale, declanșând alerte aeriene succesive în întreaga zonă.

Dronele rusești au atacat un depozit din regiunea Kiev, în localitatea Pohreby, Ucraina. Sursă foto: Profimedia Images

Lipsei de muniție antiaeriană leagă mâinile apărătorilor

Tensiunile tot mai mari privind securitatea spațiului aerian ucrainean vin pe fondul unui deficit accentuat de muniție de interceptare.

Armata ucraineană se confruntă cu o lipsă cronică de rachete defensive Patriot, aprovizionarea cu aceste sisteme de fabricație americană devenind tot mai incertă din cauza reorientării resurselor logistice globale către conflictul din Orientul Mijlociu.

Această diminuare a stocurilor de interceptoare permite rachetelor balistice rusești să își atingă țintele cu o frecvență tot mai mare, expunând zonele urbane locuite la pagube majore.

Escaladarea vine la doar câteva zile după un alt atac sângeros la periferia capitalei, unde un depozit care adăpostea drone și explozibili situat într-o zonă rezidențială din Mîla a fost distrus, provocând un bilanț tragic de 38 de morți, 20 de răniți și patru persoane dispărute.

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