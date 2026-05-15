Incendiu de proporții la rafinăria din Riazan

Imaginile și videoclipurile distribuite pe rețelele sociale au surprins un incendiu masiv la rafinăria din Riazan, urmat de coloane dense de fum vizibile a doua zi deasupra orașului.

Localnicii au relatat că au văzut drone survolând zona înainte de a auzi explozii puternice la complexul industrial.

Rafinăria din Riazan (situată la aproximativ 180 km sud-est de Moscova și 450 km de granița cu Ucraina) este una dintre cele mai mari din Rusia, având o capacitate de producție de peste 17,1 milioane de tone anual.

Din cauza rolului său crucial în aprovizionarea mașinii de război rusești, instalația a devenit o țintă constantă a atacurilor.

Victime și pagube materiale

Guvernatorul regiunii, Pavlo Malkova, a confirmat că resturile dronelor au căzut peste o unitate industrială nespecificată și peste două clădiri rezidențiale cu mai multe etaje.

Potrivit oficialului rus, în urma atacului, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 12, inclusiv copii, au fost rănite. Toate victimele au primit asistență medicală.

Autoritățile au amenajat centre de cazare temporară pentru sinistrați, echipele de intervenție curăță zona industrială afectată, iar structurile grav avariate sunt în proces de demontare.

Alte regiuni vizate de atacuri

Valul de atacuri cu drone a declanșat alerte și în alte regiuni. Primarul din Moscova, Serghei Sobianin, a anunțat că cinci drone ucrainene au fost doborâte la periferia capitalei, chiar înainte de miezul nopții de 14 mai.

Din motive de securitate, zborurile pe aeroporturile Domodedovo și Șeremetievo au fost suspendate temporar.

În regiunea Krasondar, canalele locale au raportat fum ridicându-se deasupra unui aerodrom militar din localitatea Yeisk, în urma activării sistemelor de apărare antiaeriană pe parcursul nopții.

De asemenea, în Crimeea, s-au auzit explozii în orașele Evpatoria și Saki.

