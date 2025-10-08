Administrația Poroșenko acuza SUA de „dublu standard”

Raportul CIA, bazat pe informații colectate în decembrie 2015, menționa că oficiali din administrația fostului președinte ucrainean Petro Poroșenko acuzau SUA de „dublu standard” în problemele de corupție și influență politică, invocând implicarea familiei Biden în afaceri controversate.

În acea perioadă, Hunter Biden, fiul vicepreședintelui SUA, încasa aproximativ un milion de dolari anual ca membru al consiliului de administrație al companiei ucrainene de gaze Burisma Holdings, aflată sub anchetă pentru fraudă.

Potrivit raportului, Hunter Biden câștiga 80.000 de dolari pe lună de la compania Burisma, în perioada în care tatăl său coordona politica administrației Obama privind Ucraina. Fiul viitorului președinte american nu avea experiență anterioară în domeniul energiei.

În calitate de vicepreședinte, Joe Biden a adoptat o poziție fermă împotriva corupției din Europa de Est, chiar în timp ce fiul său folosea numele familiei pentru a obține contracte de afaceri.

Potrivit unei investigații New York Times, Hunter Biden a negociat vânzarea unui teren din jurul Ambasadei SUA de la București, în timp ce tatăl lui cerea României să lupte cu corupția.

Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”
Recomandări
Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”

Memorandumul „stric secret”, declasificat de fostul director CIA

Memorandumul din 2016 – anterior clasificat „strict secret” – a fost declasificat de John Ratcliffe, fost director al CIA, și analizat de publicația The Washington Times.

Potrivit documentelor, raportul nu a fost transmis oficial serviciilor de informații competente. Un e-mail intern din februarie 2016, provenit de la un contact din domeniul informațiilor, arată că echipa vicepreședintelui a cerut explicit oprirea difuzării.

„Tocmai am vorbit cu (consilierul pe probleme de securitate națională al vicepreședintelui), care ar prefera ca raportul să nu fie distribuit. Mulțumesc pentru înțelegere”, se arată în mesaj.

La acel moment, consilierul era Colin Kahl, ulterior subsecretar al apărării în administrația Biden, în prezent cercetător la Universitatea Stanford.

Joe Biden ar fi blocat publicarea documentului

Potrivit unei analize din 2024 privind procesarea rapoartelor de informații, Biden ar fi blocat divulgarea documentului, deși acesta îndeplinea criteriile de publicare.

Administrația Biden a menținut ulterior raportul clasificat, motivând că nu adăuga elemente noi relevante la imaginea informațiilor din 2024, mai ales după încheierea mandatului lui Poroșenko.

Publicarea acestui document vine în contextul anchetei Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, care investighează presupusele afaceri externe ale familiei Biden și modul în care aceasta ar fi profitat de poziția politică a fostului vicepreședinte. Printre cazurile analizate se numără și rolul lui Hunter Biden în consiliul Burisma.

Fostul asociat de afaceri Devon Archer le-a declarat anchetatorilor că, în 2015, Hunter Biden ar fi fost presat de oficialii Burisma să solicite ajutorul tatălui său pentru a opri o anchetă de corupție condusă de procurorul ucrainean Viktor Shokin. Archer a susținut că, aflat în compania directorilor Burisma, Hunter l-ar fi contactat telefonic pe Joe Biden.

Joe Biden a negat orice împlicare în afacerile fiului său

Ulterior, Joe Biden a afirmat public că i-a cerut președintelui Poroșenko să-l demită pe Shokin, amenințând că altfel Ucraina risca să piardă un miliard de dolari din finanțările FMI.

Joe Biden a negat în repetate rânduri orice implicare în afacerile fiului său sau ale altor membri ai familiei. Totuși, oficiali ucraineni suspectau existența unor legături corupte încă din 2015.

Roxana Oprea, activistă romă E-Romnja: „Violența domestică este un fenomen structural, nu etnic. Există mult rasism, există dublul standard al autorităților atunci când vine vorba de femei rome”
Recomandări
Roxana Oprea, activistă romă E-Romnja: „Violența domestică este un fenomen structural, nu etnic. Există mult rasism, există dublul standard al autorităților atunci când vine vorba de femei rome”

În rapoartele serviciilor americane, aceștia își exprimau dezamăgirea față de vizita lui Biden la Kiev, din decembrie 2015, considerând că acesta evitase discuțiile de fond privind corupția.

În privat, reprezentanții administrației Poroșenko comentau controlul mediatic american asupra acuzațiilor legate de familia Biden, văzând în această atitudine un exemplu de dublu standard din partea Washingtonului.

Într-o declarație recentă, James Comer, președintele republican al Comitetului de Supraveghere, a afirmat că raportul declasificat „sprijină ancheta” referitoare la afacerile externe ale familiei Biden și la posibile conflicte de interese din perioada mandatului acestuia ca vicepreședinte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Dorian Popa şi-a organizat propria nuntă pe la spatele miresei. Cum a reacţionat Andreea
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
CCR, lovitură după lovitură! Ce se întâmplă cu Guvernul Bolojan! Scena politică arde după această decizie fără precedent!
Unica.ro
CCR, lovitură după lovitură! Ce se întâmplă cu Guvernul Bolojan! Scena politică arde după această decizie fără precedent!
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
Elle.ro
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
gsp
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
GSP.RO
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
BYD a prezentat la Salonul Auto București modelele din noua generație » Ce este inovatorul sistem hibrid DM-i și cât costă
GSP.RO
BYD a prezentat la Salonul Auto București modelele din noua generație » Ce este inovatorul sistem hibrid DM-i și cât costă
Parteneri
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Libertateapentrufemei.ro
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Avantaje.ro
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă
Tvmania.ro
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă

Alte știri

Mașinile cu minimum 4 persoane să circule pe benzile speciale de transport în comun, potrivit unui proiect
Știri România 22:40
Mașinile cu minimum 4 persoane să circule pe benzile speciale de transport în comun, potrivit unui proiect
Român oprit la granița Germaniei: transporta cu duba 70 de „pasageri” neobișnuiți
Știri România 22:29
Român oprit la granița Germaniei: transporta cu duba 70 de „pasageri” neobișnuiți
Parteneri
Avertisment dur de la Ministerul Sănătății: „Dezinformarea medicală e malpraxis. Colegiul Medicilor trebuie să aplice legea”
Adevarul.ro
Avertisment dur de la Ministerul Sănătății: „Dezinformarea medicală e malpraxis. Colegiul Medicilor trebuie să aplice legea”
De ce nu a fost tras acoperişul Arenei Naţionale pentru România – Moldova! Mircea Lucescu şi jucătorii au intervenit imediat. Exclusiv
Fanatik.ro
De ce nu a fost tras acoperişul Arenei Naţionale pentru România – Moldova! Mircea Lucescu şi jucătorii au intervenit imediat. Exclusiv
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Elle.ro
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Cât o costă pe Nicole Kidman fiecare an în care Keith Urban nu s-a drogat. „Clauza privind cocaina” îl va îmbogăți
Stiri Mondene 20:46
Cât o costă pe Nicole Kidman fiecare an în care Keith Urban nu s-a drogat. „Clauza privind cocaina” îl va îmbogăți
5 știri by Libertatea – Monden: Dorian Popa şi-a organizat propria nuntă pe la spatele miresei. Cum a reacţionat Andreea
Stiri Mondene 18:26
5 știri by Libertatea – Monden: Dorian Popa şi-a organizat propria nuntă pe la spatele miresei. Cum a reacţionat Andreea
Parteneri
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
TVMania.ro
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
ObservatorNews.ro
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Parteneri
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.ro
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
GSP.ro
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
Parteneri
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Mediafax.ro
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
StirileKanalD.ro
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Advertorial
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doliu în muzica românească! A murit un membru important al trupei Direcția 5
Redactia.ro
Doliu în muzica românească! A murit un membru important al trupei Direcția 5
Ultimele imagini cu băiețelul de 3 ani din Mărășești, care a murit sfâșiat de câini! Tatăl său l-a filmat chiar înainte de cumplita tragedie: „Dragul meu copil...”
KanalD.ro
Ultimele imagini cu băiețelul de 3 ani din Mărășești, care a murit sfâșiat de câini! Tatăl său l-a filmat chiar înainte de cumplita tragedie: „Dragul meu copil...”

Politic

Cătălin Drulă acuză PSD de blocarea organizării alegerilor pentru Primăria București: „Cred că le e frică”
Politică 21:42
Cătălin Drulă acuză PSD de blocarea organizării alegerilor pentru Primăria București: „Cred că le e frică”
Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Politică 17:41
Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Parteneri
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Spotmedia.ro
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Ce decizie a luat directorul general de la Hidroelectrica în legătură cu averea sa. Motivul pentru care Bogdan Badea a ajuns în instanță
Fanatik.ro
Ce decizie a luat directorul general de la Hidroelectrica în legătură cu averea sa. Motivul pentru care Bogdan Badea a ajuns în instanță
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită