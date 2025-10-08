Administrația Poroșenko acuza SUA de „dublu standard”

Raportul CIA, bazat pe informații colectate în decembrie 2015, menționa că oficiali din administrația fostului președinte ucrainean Petro Poroșenko acuzau SUA de „dublu standard” în problemele de corupție și influență politică, invocând implicarea familiei Biden în afaceri controversate.

În acea perioadă, Hunter Biden, fiul vicepreședintelui SUA, încasa aproximativ un milion de dolari anual ca membru al consiliului de administrație al companiei ucrainene de gaze Burisma Holdings, aflată sub anchetă pentru fraudă.

Potrivit raportului, Hunter Biden câștiga 80.000 de dolari pe lună de la compania Burisma, în perioada în care tatăl său coordona politica administrației Obama privind Ucraina. Fiul viitorului președinte american nu avea experiență anterioară în domeniul energiei.

În calitate de vicepreședinte, Joe Biden a adoptat o poziție fermă împotriva corupției din Europa de Est, chiar în timp ce fiul său folosea numele familiei pentru a obține contracte de afaceri.

Potrivit unei investigații New York Times, Hunter Biden a negociat vânzarea unui teren din jurul Ambasadei SUA de la București, în timp ce tatăl lui cerea României să lupte cu corupția.

Recomandări Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”

Memorandumul „stric secret”, declasificat de fostul director CIA

Memorandumul din 2016 – anterior clasificat „strict secret” – a fost declasificat de John Ratcliffe, fost director al CIA, și analizat de publicația The Washington Times.

Today, I declassified @CIA intelligence regarding Ukraine after determining it is in the public interest.



Read the report here: https://t.co/W0W1IjYFef — CIA Director John Ratcliffe (@CIADirector) October 7, 2025

Potrivit documentelor, raportul nu a fost transmis oficial serviciilor de informații competente. Un e-mail intern din februarie 2016, provenit de la un contact din domeniul informațiilor, arată că echipa vicepreședintelui a cerut explicit oprirea difuzării.

„Tocmai am vorbit cu (consilierul pe probleme de securitate națională al vicepreședintelui), care ar prefera ca raportul să nu fie distribuit. Mulțumesc pentru înțelegere”, se arată în mesaj.

La acel moment, consilierul era Colin Kahl, ulterior subsecretar al apărării în administrația Biden, în prezent cercetător la Universitatea Stanford.

Joe Biden ar fi blocat publicarea documentului

Potrivit unei analize din 2024 privind procesarea rapoartelor de informații, Biden ar fi blocat divulgarea documentului, deși acesta îndeplinea criteriile de publicare.

Administrația Biden a menținut ulterior raportul clasificat, motivând că nu adăuga elemente noi relevante la imaginea informațiilor din 2024, mai ales după încheierea mandatului lui Poroșenko.

Publicarea acestui document vine în contextul anchetei Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, care investighează presupusele afaceri externe ale familiei Biden și modul în care aceasta ar fi profitat de poziția politică a fostului vicepreședinte. Printre cazurile analizate se numără și rolul lui Hunter Biden în consiliul Burisma.

Fostul asociat de afaceri Devon Archer le-a declarat anchetatorilor că, în 2015, Hunter Biden ar fi fost presat de oficialii Burisma să solicite ajutorul tatălui său pentru a opri o anchetă de corupție condusă de procurorul ucrainean Viktor Shokin. Archer a susținut că, aflat în compania directorilor Burisma, Hunter l-ar fi contactat telefonic pe Joe Biden.

Joe Biden a negat orice împlicare în afacerile fiului său

Ulterior, Joe Biden a afirmat public că i-a cerut președintelui Poroșenko să-l demită pe Shokin, amenințând că altfel Ucraina risca să piardă un miliard de dolari din finanțările FMI.

Joe Biden a negat în repetate rânduri orice implicare în afacerile fiului său sau ale altor membri ai familiei. Totuși, oficiali ucraineni suspectau existența unor legături corupte încă din 2015.

Recomandări Roxana Oprea, activistă romă E-Romnja: „Violența domestică este un fenomen structural, nu etnic. Există mult rasism, există dublul standard al autorităților atunci când vine vorba de femei rome”

În rapoartele serviciilor americane, aceștia își exprimau dezamăgirea față de vizita lui Biden la Kiev, din decembrie 2015, considerând că acesta evitase discuțiile de fond privind corupția.

În privat, reprezentanții administrației Poroșenko comentau controlul mediatic american asupra acuzațiilor legate de familia Biden, văzând în această atitudine un exemplu de dublu standard din partea Washingtonului.

Într-o declarație recentă, James Comer, președintele republican al Comitetului de Supraveghere, a afirmat că raportul declasificat „sprijină ancheta” referitoare la afacerile externe ale familiei Biden și la posibile conflicte de interese din perioada mandatului acestuia ca vicepreședinte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE