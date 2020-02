De Adriana Oprea,

La 15 ani, Mihaela Miloiu a intrat pe mâna unei temute reţele de trafic de carne vie din Câmpulung, clanul Boceanu, după cum scria Libertatea recent. În martie 2016, când au fost arestaţi, fata a dat declaraţie în faţa procurorilor DIICOT, însă ei nu au considerat că ea este o victimă a traficului de persoane.



Mihaela fusese racolată de Dafinel Boceanu prin metoda ”lover-boy”, un procedeu de aservire totală a victimelor care se îndrăgostesc orbeşte de traficant. „Parcă era drogată”, povesteşte mama fetei. „Poate i-o fi dat ceva… După ce l-au arestat, i-am zis «vino, mamă, acasă», dar ea tot acolo stătea, în casa lui, şi zicea că-l aşteaptă să se întoarcă.”



Psihologul Iana Matei conduce singurul centru pentru minore traficate din România şi ne explică cum pot fi salvate fetele de sub vraja unui traficant de tip „lover-boy”.



„Dacă e minoră, ea trebuie să fie scoasă din mediul respectiv de cei de la Direcţia pentru Protecţia Copilului. Şi cu forţa, dacă este nevoie”, subliniază Iana Matei. „Pentru că e minoră, iar minorii nu au putere de discernământ. Tu, ca adult, îţi dai seama că ea e într-o situaţie periculoasă, că e vulnerabilă şi o scoţi de acolo şi institui o măsură de protecţie pentru ea, chiar dacă ea o să facă scandal, o să ameninţe…”



Este ca într-un sevraj? „Da, e acelaşi lucru. Pentru că şi dependenţa de sex se creează dacă începi viaţa sexuală de foarte devreme, la 12 – 13 ani, iar cu metodele pe care le au indivizii ăştia apare dependenţa de sex”, spune Iana Matei. „Iar în mintea acestor fete, sexul este asociat cu dragostea.”



Procesul de „dezintoxicare” este lung şi anevoios. „În prima perioadă când vin la noi în centru, ele tânjesc după iubit. Ne înjură, ne blesteamă că ne punem în calea fericirii lor, dar le facem consiliere psihologică şi le dăm o şansă să-şi revină”, spune Iana Matei.



Poliţiştii sau cei de la Protecţia Copilului îmi spun „dar de ce nu le lăsaţi doamnă, să facă ce vor?”. Şi eu îi întreb mereu: ai un copil acasă şi, nu ştiu, are o criză de nervi şi începe să se dea cu capul de pereţi, de-i sare sângele. Ce faci, stai şi te uiţi la el? Zici: „bine, mamă, dac-aşa vrei tu, e dreptul tău”? Îl iei de acolo şi îl restrângi, până se calmează. Exact aşa faci şi cu fetele astea, le iei din mediul ăla.

Mama Mihaelei a stat de vorbă cu reporterii Libertatea pe stradă, în faţa curţii. Ne-a spus că soţul ei e foarte afectat de moartea fetei şi că el suferă cu inima. Puţin mai târziu, după ce s-a întors din casă, ne-a mărturisit că el a certat-o că a stat de vorbă cu presa.



În iunie 2016, fraţii Boceanu au primit condamnări cu suspendare. Puşi în libertate, ei au continuat să-şi exploateze victimele.



Părinţii au văzut-o ultima oară pe Mihaela pe 4 octombrie 2016. Era ziua tatălui ei, iar fata a venit acasă, în satul Capu Piscului, ca să-l sărbătorească. Trei zile mai târziu, faţa a fost dusă de clanul Boceanu în Elveţia.



„Eu am vorbit ultima dată cu ea pe 16 noiembrie”, îşi aminteşte Velica Miloiu, mama Mihaelei. „Nu ştiu de pe ce şi cum m-a sunat, pentru că întotdeauna ne suna de pe alte numere. Eu nu puteam să o sun, că ea n-avea niciodată un telefon, suna când de pe un număr, când de pe altul. I-am luat eu odată o telefon nou, i l-a găsit el şi l-a aruncat.”



Când m-a sunat ultima oară, m-a întrebat ce fac, am întrebat-o pe unde e, mi-a zis că e pe la o soră de-a lui Dafinel, că el are nişte surori. Mi-a zis „mai vorbim, te mai sun”.

N-au mai vorbit niciodată. La două săptămâni după acest apel, Mihaela a fost ucisă. Jurnaliştii din Elveţia şi din Franţa au scris zeci de articole despre această crimă.



„Mihaela locuia chiar acolo, lângă tine, într-un apartament discret, închiriat într-un cartier popular din Lausanne. Seara, ea și-a vândut trupul la Sévelin, centrul prostituției din cantonul Vaud. Cum a putut ea să moară în atâta indiferență?”, se întrebau jurnaliştii de la 24heures.ch. Ei nici nu bănuiau cât de mare e partea nevăzută a aisbergului indiferenţei, în ţara din care fata venise.



În noaptea de 29/30 noiembrie 2016, Mihaela a urcat în maşina unui bărbat. Cadavrul ei a fost găsit două săptămâni mai târziu, într-o pădure din localitatea franceză Frasnois, aflată lângă granița cu Elveția.



Avea 26 de lovituri de cuţit, iar chipul îi fusese desfigurat de lovituri. Ca să o poată identifica, jandarmii francezi au făcut un portret robot 3D pe care l-au distribuit în toată Europa.



La începutul lunii decembrie 2016, un trecător găsise buletinul Mihaelei Miloiu, aruncat pe marginea unui drum din Sullens (Elveția). Alături, pe asfalt, era o pată de sânge. Luni de zile însă, nimeni nu a putut face legătura între această descoperire şi cadavrul găsit la 80 de kilometri depărtare, în Franţa.



Poliţiştii din Lausanne aveau în vizor, la acea vreme, o rețea de proxeneţi români. Erau membrii clanului Boceanu. Convorbirile lor erau interceptate, iar traficanţii vorbeau despre fetele aduse în Elveţia numindu-le „vaci” şi se lăudau că unele dintre ele făceau şi 1.200 de euro pe noapte. Când au început să discute între ei despre o tânără dispărută din noiembrie, poliţiştii elveţieni au făcut imediat conexiunea între românca pe care o căuta clanul Boceanu, buletinul găsit şi cadavrul din Franţa.



Familia Mihaelei a aflat că fata este moartă abia la un an după dispariţia ei.



La sfârşitul anului 2016, părinţii Mihaelei au tot aşteptat ca ea să îi sune sau să vină acasă. „Când am văzut că nu mai dă niciun semn, m-am speriat”, spune Velica Miloiu. Dafinel Boceanu, „lover-boy”-ul care le traficase fata, îi spunea mamei că Mihaela e bine. „M-am întâlnit odată cu el în Câmpulung, mi-a zis că fata face treabă cu maică-sa acasă. Niciodată nu mi-a spus că nu mai ştie nimic de ea”, mărturiseşte femeia.



Prin primăvara lui 2017, mama spune că a mers la Poliţia din Câmpulung, ca să reclame dispariţia Mihaelei.



Adresa şi numele mamei erau pe buletinul găsit în Elveţia şi în vara lui 2017 au venit să-i ia ADN-ul, ca să-l compare cu cel al fetei moarte. Iar în noiembrie i-au dat cumplita veste. S-a împrumutat atunci 4.000 de euro, ca să aducă trupul fetei în ţară.



Iniţial, am vrut să n-o aducem. M-am gândit „mă, de unde să iau eu atâţia bani!”, vă daţi seama că nu avem de unde! Pe urmă m-am gândit cu fraţii mei, m-au ajutat şi ei. Şi-au zis: facem într-un fel, ne împrumutăm, e păcat s-o laşi acolo.

Velica Miloiu, mama Mihaelei: