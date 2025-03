„În sfârșit, mă simt liberă să fiu eu însămi”

Hira trăia în Yonkers, New York, împreună cu familia ei. Era o adolescentă plină de viață, o elevă dedicată și o prietenă loială. Doar că, la un moment dat, după ce tatăl o lăsa dimineața la școală, fata a început sî își scoată hijabul.

„În sfârșit, mă simt liberă să fiu eu însămi”, a spus Hira când directoarea a întrebat-o dacă e forțată să-l poarte.

Dar această libertate nu a durat mult. În ianuarie, tatăl ei a retras-o brusc de la școală și a dus-o în Pakistan, sub pretextul unei vacanțe. Pe 15 ianuarie, au ajuns în Lahore, unde Hira s-a bucurat de excursii și a postat poze pe Instagram.

Prietena ei, Layla, a primit un ultim mesaj pe 26 ianuarie, un videoclip cu Zayn Malik. A fost ultima dată când Hira a trimis un mesaj cuiva. În seara următoare, pe la ora 11, Hira a plecat cu tatăl ei pentru a-l vizita pe Muhammad Tayyab, unul dintre frații mamei sale, a declarat tatăl ei mai târziu poliției.

„Tată, tată!”au fost ultimele cuvinte care nu au salvat-o pe Hira

Pe 27 ianuarie, Hira a fost împușcată de două ori, în piept și braț, chiar în fața casei familiei. Tatăl ei a spus poliției că a fost un atac la întâmplare, dar anchetatorii nu au crezut povestea.

Recomandări Delirul de grandoare al lui Donald J. Trump, autointitulatul „geniu foarte stabil”. Opiniile specialiştilor clinicieni

În scurt timp, adevărul a ieșit la iveală. Tatăl, Anwar ul-Haq Rajpoot, și-a ucis propria fiică pentru că „stilul ei de viață aducea rușine familiei.” Criminalul a fost chiar unchiul fetei, Muhammad Tayyab.

O fotografie a Hirei Anwar oferită de Departamentul de Poliție Quetta, Foto: The News York Times

Când polițiștii au ajuns la înmormântare, au fost șocați să vadă că nimeni nu părea să jelească moartea tinei fete. Tatăl s-a grăbit să o îngroape și a insistat să nu existe mai mult de o zi de rugăciuni, un detaliu neobișnuit pentru cultura pakistaneză.

„Din prima clipă, am suspectat că familia e implicată,” a declarat căpitanul de poliție Zuhaib Muhsin, scrie The New York Times.

Pe 29 ianuarie, tatăl și unchiul au fost arestați. După ore de interogatorii, cei doi au mărturisit cumplita faptă. Rajpoot a spus anchetatorilor că a ordonat executarea lui Hira, deoarece comportamentul ei a fost o rușine.

În Yonkers, colegii și profesorii Hirei încă încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat. Școala ei va planta un copac în memoria ei iar Layla, prietena ei cea mai bună, încă păstrează ultimul mesaj pe telefon, un videoclip cu Zayn Malik. Și versurile lui răsună acum ca un rămas bun.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România 5 știri by Libertatea - Actualitate. Mașina de un milion de euro de la RAR și bărbatul care a înghițit bijuterii de 769.000 de dolari

Urmărește-ne pe Google News