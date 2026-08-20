Lucrările între Răcăciuni și Bacău au ajuns la 90%

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, parte din CNAIR, a publicat joi, 20 august, cu 11 zile înainte de termenul limită pentru îndeplinirea jalonului PNRR, un videoclip cu așternerea ultimilor metri de asfalt pe pasajul peste calea ferată din zona localității Cleja, din județul Bacău. Acesta a fost punctul critic al lotului 3 Răcăciuni-Bacău, parte a autostrăzii A7 Focșani – Bacău.

„Pasajul are o lungime totală de 1.215 m, fiind prevăzut cu 33 de deschideri și 260 de grinzi”, precizează DRDP Iași.

În această etapă finală, constructorul UMB execută pe lotul 3 așternerea stratului de uzură, montarea rosturilor de dilatație și a parapetelor, precum și trasarea marcajelor rutiere.

„Pe întregul lot care unește localitățile Răcăciuni și Bacău, lucrările se apropie de un stadiu fizic de execuție de 90%”, potrivit sursei citate.

Lucrările au fost realizate de asocierea Spedition UMB SRL – SA&PE Construct SRL – Tehnostrade SRL, firme din grupul UMB condus de Dorinel Umbrărescu. Valoarea contractului este de 1.673.000.000 lei, fără TVA.

Sectorul dintre Adjud – Răcăciuni – Bacău va fi inaugurat până la finalul lunii august

Sectorul Focșani – Bacău urmează să se deschidă traficului în perioada următoare. Lotul 2 Domnești Târg-Răcăciuni (38,78 km), cu ordin de începere a lucrărilor în mai 2023, a fost deschis parțial în decembrie 2025, pe segmentul Domnești Târg-Adjud (Nord), în lungime de 14,4 km.

Au rămas nedeschiși 24,4 km de la Adjud până la Răcăciuni. Aceștia se vor inaugura „la pachet” cu lotul vecin Răcăciuni-Bacău, de 21,5 km. Ambele loturi sunt realizate de UMB.

Aproximativ 46 km ar urma să fie deschiși până la finalul lunii august, fiind îndeplinit, astfel, jalonul PNRR.